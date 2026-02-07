  • Megjelenítés
Meghátrált Donald Trump: akkora botrányt csinált, hogy legnagyobb szövetségesei is elfordultak tőle
Globál

Meghátrált Donald Trump: akkora botrányt csinált, hogy legnagyobb szövetségesei is elfordultak tőle

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök hatalmas botrányt robbantott ki tegnap: kiposztolt egy videót, melyben az Obama-házaspárt majomként ábrázolta. A felvételből akkora botrány lett még a Republikánus Párton belül is, hogy az elnök végül törölte a posztot.

Tegnap kiposztolt Trump egy videót, melyben egyebek mellett táncoló majmokként ábrázolta Barack Obama ex-elnököt és feleségét, Michelle Obamát:

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen videóval kivágta a biztosítékot Donald Trump: "ez a legrasszistább dolog, amit valaha láttam"

Az első fekete elnök és szintén fekete felesége majomként való ábrázolása akkora botrányt okozott Amerikában, hogy

még a Republikánus Párt politikusai is kritizálni kezdték az elnököt.

Imádkozom azért, hogy ez hamis legyen, mert ez a legrasszistább dolog, amit valaha láttam a Fehér Háztól. Az elnöknek le kellene ezt törölnie”

Még több Globál

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Kimondta Zelenszkij: olyan dolgot kér Putyin a békéért, ami Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlan

Azt mondják, mindenkit átvert Donald Trump: hatalmas háború jöhet

– írta ki X-oldalára Tim Scott republikánus szenátor, aki szintén afroamerikai.

A teljes Demokrata Párt mellett más republikánus szenátorok is kritizálták a videót, köztük Roger Wickers, Pete Ricketts, illetve több republikánus képviselő is hasonlóan tett.

Trump elnök végül letörölte a posztot, de ennél többet nem volt hajlandó tenni.

Az elnök politikai ellenfelei bocsánatkérést követelnek az amerikai vezetőtől.

Ez egy internetes videós mém, Trump elnök a dzsungel királya, a demokraták pedig az Oroszlánkirály szereplői. Elég ebből a hamis felháborodásból, foglalkozzanak inkább olyan dolgokkal, amelyek számítanak az amerikai népnek!”

– kommentálta az ügyet Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

(Politico nyomán)

Kapcsolódó cikkünk

Azt mondják, mindenkit átvert Donald Trump: hatalmas háború jöhet

Bejelentette Orbán Viktor: személyesen találkozik Donald Trumppal

Idegen ország zászlóját húzták fel Grönland fővárosában – Mit szól ehhez Donald Trump?

Döntés előtt a világ egyik legerősebb országa: minden borulhat a legendásan stabil hatalomban

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility