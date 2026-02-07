Meghátrált Donald Trump: akkora botrányt csinált, hogy legnagyobb szövetségesei is elfordultak tőle

Donald Trump amerikai elnök hatalmas botrányt robbantott ki tegnap: kiposztolt egy videót, melyben az Obama-házaspárt majomként ábrázolta. A felvételből akkora botrány lett még a Republikánus Párton belül is, hogy az elnök végül törölte a posztot.

Tegnap kiposztolt Trump egy videót, melyben egyebek mellett táncoló majmokként ábrázolta Barack Obama ex-elnököt és feleségét, Michelle Obamát:

Az első fekete elnök és szintén fekete felesége majomként való ábrázolása akkora botrányt okozott Amerikában, hogy

még a Republikánus Párt politikusai is kritizálni kezdték az elnököt.

Imádkozom azért, hogy ez hamis legyen, mert ez a legrasszistább dolog, amit valaha láttam a Fehér Háztól. Az elnöknek le kellene ezt törölnie”

– írta ki X-oldalára Tim Scott republikánus szenátor, aki szintén afroamerikai.

A teljes Demokrata Párt mellett más republikánus szenátorok is kritizálták a videót, köztük Roger Wickers, Pete Ricketts, illetve több republikánus képviselő is hasonlóan tett.

Trump elnök végül letörölte a posztot, de ennél többet nem volt hajlandó tenni.

Az elnök politikai ellenfelei bocsánatkérést követelnek az amerikai vezetőtől.

Ez egy internetes videós mém, Trump elnök a dzsungel királya, a demokraták pedig az Oroszlánkirály szereplői. Elég ebből a hamis felháborodásból, foglalkozzanak inkább olyan dolgokkal, amelyek számítanak az amerikai népnek!”

– kommentálta az ügyet Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

(Politico nyomán)

