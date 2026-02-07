Nem hátrál meg Amerika ellensége: nemet mondtak Trump legnagyobb kérésére

Irán szeretne tárgyalni és egy „megnyugtató” megállapodást elérni az Egyesült Államokkal, viszont nem fog lemondani az urándúsításhoz való jogáról – idézi Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert a Times of Israel.

Az urándúsítás elidegeníthetetlen jogunk, melyet folytatni kell. Bombázással sem tudták lerombolni a képességeinket. Készen állunk arra, hogy a dúsításról megnyugtató megállapodást üssünk nyélbe”

– mondta az iráni vezető.

Az Egyesült Államok az iráni nukleáris program teljes felszámolását szeretné elérni. Washington és Teherán tegnap tárgyaltak Ománban a konfliktus rendezéséről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images