Nem hátrál meg Amerika ellensége: nemet mondtak Trump legnagyobb kérésére
Nem hátrál meg Amerika ellensége: nemet mondtak Trump legnagyobb kérésére

Irán szeretne tárgyalni és egy „megnyugtató” megállapodást elérni az Egyesült Államokkal, viszont nem fog lemondani az urándúsításhoz való jogáról – idézi Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert a Times of Israel.

Az urándúsítás elidegeníthetetlen jogunk, melyet folytatni kell. Bombázással sem tudták lerombolni a képességeinket. Készen állunk arra, hogy a dúsításról megnyugtató megállapodást üssünk nyélbe”

– mondta az iráni vezető.

Az Egyesült Államok az iráni nukleáris program teljes felszámolását szeretné elérni. Washington és Teherán tegnap tárgyaltak Ománban a konfliktus rendezéséről.

Kapcsolódó cikkünk

Fénybe borult az éjszaka: hatalmas tűz ütött ki a hadsereg bázisán Iránban

Kulcsfontosságú fordulat a pusztító háború szélén táncoló térségben – Donald Trump mégsem készül a támadásra?

Az iráni legfőbb vezetőt is kiiktathatja Trump?

Elkerülhető az újabb pusztító háború? - Optimistán nyilatkozott Trump nagy ellenfele

