Orbán Viktor: Ukrajna az ellenségünk, sérti Magyarország elementális érdekeit, amit tesznek

Szombathelyen beszélt Orbán Viktor miniszterelnök egy politikai rendezvényen, az eseményen Magyarország külpolitikai és gazdasági helyzetét is tárgyalta.
Az esemény során az MTI beszámolója szerint a miniszterelnök hosszasan beszélt Ukrajnáról is: elmondta, hogy úgy gondolja, Ukrajnát nem szabad beengedni az Európai Unióba.
Se egy katonai, se egy gazdasági szövetségbe ne akarjunk velük tartozni, mert abból baj lesz".
- mondta a magyar vezető.
Úgy gondolja, ha a mostani orosz-ukrán konfliktust sikerül is lezárni, elképzelhető, hogy néhány év múlva megint kiújul, ez pedig az EU-tagállamokat is beleránthatja a háborúba.
Olyan nincs, hogy egy európai uniós tagállamot megtámadnak, a többiek meg nézik. Nem, megy mindenki, megy a katona, a pénz, a fegyver
- mondta Orbán Viktor.
Úgy látja, emellett az olcsó ukrán agrárcikkek veszélyeztetik az EU-s őstermelők megélhetését.
Megjegyezte ugyanakkor:
nem érdemes Ukrajnát "lerúgni magunkról," kölcsönösen előnyös együttműködést kell kialakítani az országgal.
Fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, az elementáris érdekünket sérti
- fogalmazott, és kitért arra, ha nincs orosz olaj és gáz, akkor a mostani áraknak a többszörösét kellene fizetni Magyarországon is.
A miniszterelnök a rendezvényen azt mondta, hogy nincs rendezve Ukrajna jövője. Ukrajnát az oroszok vagy teljes egészében elfoglalják, vagy az történik, amire "én nem fogadnék, de az unió ezt játssza", hogy Ukrajna és az EU közösen legyőzi az oroszokat a fronton és visszaszorítja akár Moszkváig is. Vagy az történik, hogy egy újabb Afganisztán vagy valami hasonló jön létre, erről ma senki biztosat mondani nem tud - mondta.
Nekünk az a fontos, hogy jó viszonyban legyünk az amerikaiakkal, jó viszonyban legyünk az oroszokkal és menedzseljük a viszonyainkat, ahogy lehet, Brüsszellel - fogalmazott. Katonai szempontból az a fontos, hogy ne legyenek ellenségeink és ezzel egy időben legyen szövetségesünk
- mondta Orbán Viktor.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor: Ukrajna az ellenségünk, sérti Magyarország elementális érdekeit, amit tesznek
Magyarország együttműködést szeretne.
