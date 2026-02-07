  • Megjelenítés
Trump bekeményít: 25 százalékos büntetővámmal nézhet szembe, aki üzletel a Közel-Kelet hatalmával
Globál

Trump bekeményít: 25 százalékos büntetővámmal nézhet szembe, aki üzletel a Közel-Kelet hatalmával

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök pénteken olyan végrehajtási rendeletet írt alá, amely másodlagos szankciókat vezet be Iránnal szemben, és vámokkal sújtja az iráni áruk és szolgáltatások importját - írta meg az Iran International.

Az intézkedést az amerikai nemzetbiztonsági, külpolitikai és gazdasági érdekek védelmével indokolták. A rendelet értelmében 25 százalékos vámokat vetnek ki azokra az országokra, amelyek iráni termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak. A jogszabály kimondja, hogy az elnök módosíthatja az intézkedéseket, ha a körülmények megváltoznak, megtorló lépésekre kerül sor, vagy ha Irán, illetve valamely érintett ország érdemi lépéseket tesz a helyzet rendezésére és az Egyesült Államokkal való együttműködésre.

A végrehajtási rendelet egy olyan keretrendszert hoz létre, amely felhatalmazza a külügyminisztert, a kereskedelmi minisztert és az amerikai kereskedelmi képviselőt, hogy kidolgozzák a vámrendszer és a kapcsolódó intézkedések érvényesítéséhez szükséges részletes szabályokat. A Fehér Ház közleménye szerint

az elnök felelősségre kívánja vonni Iránt nukleáris törekvései, a terrorizmus támogatása, ballisztikus rakétaprogramja és a térség destabilizálásában játszott szerepe miatt,

mivel ezek az amerikai biztonságot, a szövetségeseket és az Egyesült Államok stratégiai érdekeit egyaránt veszélyeztetik.

Még több Globál

Meghúzták a vörös vonalat: bajba kerülhet Amerika, ha ezt átlépi

Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború

Váratlanul ott bukkant fel egy amerikai hadihajó, ahol senki sem számított rá

Kapcsolódó cikkünk

Kulcsfontosságú fordulat a pusztító háború szélén táncoló térségben – Donald Trump mégsem készül a támadásra?

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Főnixként támadt fel Európa a gazdasági letargiából
Fordulat a fronton, Zelenszkij elégedetlen – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility