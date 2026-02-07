Trump bekeményít: 25 százalékos büntetővámmal nézhet szembe, aki üzletel a Közel-Kelet hatalmával

Az intézkedést az amerikai nemzetbiztonsági, külpolitikai és gazdasági érdekek védelmével indokolták. A rendelet értelmében 25 százalékos vámokat vetnek ki azokra az országokra, amelyek iráni termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak. A jogszabály kimondja, hogy az elnök módosíthatja az intézkedéseket, ha a körülmények megváltoznak, megtorló lépésekre kerül sor, vagy ha Irán, illetve valamely érintett ország érdemi lépéseket tesz a helyzet rendezésére és az Egyesült Államokkal való együttműködésre.

A végrehajtási rendelet egy olyan keretrendszert hoz létre, amely felhatalmazza a külügyminisztert, a kereskedelmi minisztert és az amerikai kereskedelmi képviselőt, hogy kidolgozzák a vámrendszer és a kapcsolódó intézkedések érvényesítéséhez szükséges részletes szabályokat. A Fehér Ház közleménye szerint

az elnök felelősségre kívánja vonni Iránt nukleáris törekvései, a terrorizmus támogatása, ballisztikus rakétaprogramja és a térség destabilizálásában játszott szerepe miatt,

mivel ezek az amerikai biztonságot, a szövetségeseket és az Egyesült Államok stratégiai érdekeit egyaránt veszélyeztetik.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images