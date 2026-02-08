69 támadó drónt leszedett az ukrán légierő

A légierő közlése szerint az orosz hadsereg február 7-én, szombaton 18 órától kezdve 101 különböző típusú drónt – köztük Sahed, Gerbera és Italmas típusú eszközöket – indított Ukrajna ellen. A támadó drónokat Kurszk, Orjol, Brjanszk, Primorszko-Ahtarszk és Satalovo térségéből bocsátották fel, a drónok mintegy 70 százaléka Sahed típusú volt.

A légitámadás elhárításában a légierő, a légvédelmi rakétaegységek, az elektronikai hadviselési alakulatok, a drónegységek és a mobil tűzcsoportok egyaránt részt vettek.

Vasárnap reggel fél kilencig 69 orosz drónt sikerült megsemmisíteni

vagy elektronikai zavarással hatástalanítani az ország északi, déli és keleti részén. Harminckét drón tizenhárom célpontot talált el, egy további helyszínen pedig roncsok hullottak a földre.

A légierő hangsúlyozta, hogy a támadás még nem ért véget, az ukrán légtérben továbbra is észlelnek orosz drónokat. Február 8-án éjjel az orosz hadsereg Odesszát is támadta, ahol egy ipari létesítmény megrongálódott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images