  • Megjelenítés
FONTOS Történelmi összegeket öntenek az AI-ba a tech cégek, de valami nagyon nincs rendben a számokkal
69 támadó drónt leszedett az ukrán légierő
Globál

69 támadó drónt leszedett az ukrán légierő

Portfolio
Az ukrán légvédelem szombat estétől vasárnap reggelig 69 drónt semmisített meg abból a több mint százból, amellyel az orosz erők Ukrajnát támadták – közölte a Telegram-csatornáján az ukrán légierő az Ukrinform tájékoztatása szerint.

A légierő közlése szerint az orosz hadsereg február 7-én, szombaton 18 órától kezdve 101 különböző típusú drónt – köztük Sahed, Gerbera és Italmas típusú eszközöket – indított Ukrajna ellen. A támadó drónokat Kurszk, Orjol, Brjanszk, Primorszko-Ahtarszk és Satalovo térségéből bocsátották fel, a drónok mintegy 70 százaléka Sahed típusú volt.

A légitámadás elhárításában a légierő, a légvédelmi rakétaegységek, az elektronikai hadviselési alakulatok, a drónegységek és a mobil tűzcsoportok egyaránt részt vettek.

Vasárnap reggel fél kilencig 69 orosz drónt sikerült megsemmisíteni

vagy elektronikai zavarással hatástalanítani az ország északi, déli és keleti részén. Harminckét drón tizenhárom célpontot talált el, egy további helyszínen pedig roncsok hullottak a földre.

Még több Globál

Egyre kellemetlenebb Venezuela ellenzéki vezetője Donald Trump kormányzatának

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Itt az oroszok nagy bejelentése: elfogták a veszélyes merénylőt

A légierő hangsúlyozta, hogy a támadás még nem ért véget, az ukrán légtérben továbbra is észlelnek orosz drónokat. Február 8-án éjjel az orosz hadsereg Odesszát is támadta, ahol egy ipari létesítmény megrongálódott.

Kapcsolódó cikkünk

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön
Bevetette a láthatatlan gyilkost Ukrajna – Mélyen Oroszország belsejében csaptak le
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility