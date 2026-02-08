  • Megjelenítés
Bevetette a láthatatlan gyilkost Ukrajna – Mélyen Oroszország belsejében csaptak le
Portfolio
Ukrajna február 7-én éjjel Neptun rakétákkal és HIMARS rakétasorozatvetőkkel támadta az oroszországi Brjanszki területet, energetikai létesítményeket véve célba – közölte Alekszandr Bogomaz kormányzó a Kyiv Independent híradása szerint.

A kormányzó beszámolója szerint a támadás hét településen okozott áramkimaradást, de a helyreállítási munkálatok már megkezdődtek. Arról nem közölt részleteket, történt-e személyi sérülés.

Az ukrán hadsereg nem kommentálta az incidenst, az orosz állításokat független forrásból nem lehetett ellenőrizni.

Ugyanazon az éjszakán a szomszédos Belgorod városában is ukrán rakétacsapás ért kulcsfontosságú energetikai létesítményeket, ami áramszünetet és fűtési zavarokat okozott.

A mostani támadások egy nappal azután történtek, hogy Oroszország nagyszabású csapást mért az ukrán energetikai infrastruktúrára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz támadást úgy jellemezte: "olyan mértékű csapás, amilyenre még egyetlen terrorista sem vetemedett a világon". Elmondása szerint a támadás megrongálta az ukrán atomerőműveket kiszolgáló létesítményeket, és jelentősen csökkentette a rendelkezésre álló árammennyiséget, miközben a téli hideg tovább fokozódik.

Az ukrán fejlesztésű Neptun rakétát eredetileg hajók elleni fegyvernek tervezték, mintegy 300 kilométeres hatótávolsággal. A rakéta 2022 áprilisában vált világszerte ismertté, amikor elsüllyesztette az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajóját, a Moszkva cirkálót. Azóta Ukrajna több továbbfejlesztett változatot is hadba állított.

A Neptun sajátossága, hogy rendkívül alacsonyan repül, repülésének nagy részét 10-30 méter közti utazómagasságban teszi meg, a célhoz közelítve pedig akár 3-5 méterre ereszkedik le. Emiatt a radarok nagyon későn, gyakran csak másodpercekkel a becsapódás előtt észlelik a rakétát.

