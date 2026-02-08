  • Megjelenítés
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Zajlanak a háromoldalú tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban aggodalmait fejezte ki annak kapcsán, hogy szerinte titokban, Kijev kihagyásával születhet megállapodás a háború ügyében. Ukrajna Neptun rakétákkal támadta az orosz infrastruktúrát, miközben Oroszország az éjszaka folyamán csaknem 300 drónt lőtt ki Zaporizzsja területére.
Bevetette a láthatatlan gyilkost Ukrajna – Mélyen Oroszország területén csaptak le

Ukrajna február 7-én éjjel Neptun rakétákkal és HIMARS rakétasorozatvetőkkel támadta az oroszországi Brjanszki területet, energetikai létesítményeket véve célba. A Neptun sajátossága, hogy rendkívül alacsonyan repül, emiatt a radarok nagyon későn, gyakran csak másodpercekkel a becsapódás előtt észlelik a rakétát.

ORFK: több mint 4500-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 4576-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Brutális tűz alá vette Ukrajnát Oroszország

Zaporizzsja megyét az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb dróntámadása érte – közölte Ivan Fedorov, a régió katonai közigazgatásának vezetője.

Közel 300 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát az éjjel

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Címlapról ajánljuk

