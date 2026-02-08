  • Megjelenítés
Brutális tűz alá vette Ukrajnát Oroszország
Globál

Brutális tűz alá vette Ukrajnát Oroszország

Portfolio
Zaporizzsja megyét az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb dróntámadása érte – közölte Ivan Fedorov, a régió katonai közigazgatásának vezetője az RBC Ukraine tájékoztatása szerint.

A megszállók egyetlen nap alatt 577 csapást mértek a térségre,

és 297 különböző típusú drónt indítottak a lakott területek ellen.

A támadásokban egy civil életét vesztette, nyolcan pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek a zaporizzsjai és a polohi körzetben.

A dróncsapások – főként FPV drónokkal végrehajtva – leginkább Vilnianszkot, Huljaipolét, Sztepnohirszkot és Novomikajivkát sújtották.

Még több Globál

Jön az elnökválasztás második fordulója az európai országban

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Bevetette a láthatatlan gyilkost Ukrajna – Mélyen Oroszország belsejében csaptak le

Az orosz erők emellett más fegyvereket is bevetettek. A légierő 24 csapást mért falvakra és városokra, köztük Zovti Krucsira, Huljaipilszkére, Zaliznicsnére és Sirokére. Huljaipolét, Mali Scserbakyt és Szvjatopetrivkát rakéta-sorozatvetőkkel lőtték, további 253 tüzérségi csapás pedig tucatnyi település lakónegyedeit és külterületeit érte.

A támadások következtében legalább 67 bejelentés érkezett a lakóépületekben, járművekben és a polgári infrastruktúrában keletkezett károkról. A mentőszolgálatok továbbra is a helyszíneken dolgoznak.

Herszon városát február 8-án éjjel rakéta-sorozatvetőkkel lőtték az orosz erők.

Legalább hat civil megsérült, nagyobb tüzek keletkeztek, és jelentős károk érték a lakó- és raktárépületeket.

Kapcsolódó cikkünk

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Orbán Viktor: Ukrajna az ellenségünk, sérti Magyarország elementáris érdekeit, amit tesznek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön
Magyarország-pótdíjat kezdett szedni az Alibaba – Titkos alku történt a kormánnyal?
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility