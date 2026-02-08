Brutális tűz alá vette Ukrajnát Oroszország

A megszállók egyetlen nap alatt 577 csapást mértek a térségre,
és 297 különböző típusú drónt indítottak a lakott területek ellen.
A támadásokban egy civil életét vesztette, nyolcan pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek a zaporizzsjai és a polohi körzetben.
A dróncsapások – főként FPV drónokkal végrehajtva – leginkább Vilnianszkot, Huljaipolét, Sztepnohirszkot és Novomikajivkát sújtották.
Az orosz erők emellett más fegyvereket is bevetettek. A légierő 24 csapást mért falvakra és városokra, köztük Zovti Krucsira, Huljaipilszkére, Zaliznicsnére és Sirokére. Huljaipolét, Mali Scserbakyt és Szvjatopetrivkát rakéta-sorozatvetőkkel lőtték, további 253 tüzérségi csapás pedig tucatnyi település lakónegyedeit és külterületeit érte.
A támadások következtében legalább 67 bejelentés érkezett a lakóépületekben, járművekben és a polgári infrastruktúrában keletkezett károkról. A mentőszolgálatok továbbra is a helyszíneken dolgoznak.
Herszon városát február 8-án éjjel rakéta-sorozatvetőkkel lőtték az orosz erők.
Legalább hat civil megsérült, nagyobb tüzek keletkeztek, és jelentős károk érték a lakó- és raktárépületeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
