Egy nem mindennapi találkozó kell az orosz-ukrán békéhez: meglepő kijelentést tett a külügyminiszter

Az ukrán külügyminiszter szerint az ukrán és az orosz elnöknek személyesen kell találkoznia, hogy rendezzék a béketárgyalások legnehezebb kérdéseit.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter a Reuters hírügynökségnek adott kijevi interjújában hangsúlyozta:

az ukrán és az orosz elnöknek személyesen kell találkoznia, hogy a béketárgyalások legnehezebb kérdéseit rendezzék.

Úgy fogalmazott, a végső megállapodást csak Donald Trump amerikai elnök tudja véghez vinni.

"Egyedül Trump tudja megállítani a háborút" – mondta Szibiga a külügyminisztérium kijevi irodájában.

Ukrajna fel akarja gyorsítani a már négy éve tartó háború lezárását célzó erőfeszítéseket, és ki akarja használni az amerikai közvetítésű tárgyalások lendületét. Kijev attól tart, hogy más tényezők – például a novemberi amerikai félidős választások kampánya – hamarosan hátráltathatják a folyamatot.

A tárgyalások alapjául szolgáló, 20 pontos béketerv nagy részében már megállapodtak a felek,

de a kulcskérdésekben, például a területi vitákban, továbbra is nagy a távolság.

Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja át Donyeck megye fennmaradó mintegy 20 százalékát, amit évekig tartó, véres harcok során sem sikerült megszállnia. Kijev ezt következetesen elutasítja, és követeli az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű – Európa legnagyobb nukleáris létesítménye – feletti ellenőrzést is.

Az e heti, Abu-Dzabiban tartott háromoldalú tárgyalásokon nem született áttörés. Csütörtökön ugyanakkor 314 hadifoglyot cseréltek ki, ami az első ilyen csere volt október óta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte, hogy az Egyesült Államok egy héten belül újabb tárgyalási fordulót javasolt Miamiban, amelyet Kijev elfogadott.

Washington abban bízik, hogy a háború még a nyár előtt véget érhet. Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna már javasolt egy ütemtervet, de részleteket nem árult el. Források szerint az ukrán és amerikai tisztviselők egy márciusig elkészítendő megállapodás-tervezetről és egy májusi népszavazásról tárgyaltak, amelyet a választásokkal párhuzamosan tartanának meg.

Ukrajna számára kulcsfontosságú, hogy nyugati biztonsági garanciákat szerezzen a jövőbeli orosz agresszió elrettentésére a tűzszünet életbe lépése után. Szibiga elmondta, hogy Washington megerősítette készségét:

a Kongresszusban ratifikálnák a biztonsági garanciákat.

Az Egyesült Államok így biztonsági hátteret nyújtana a békemegállapodáshoz, miközben amerikai csapatok nem állomásoznának ukrán területen.

Jelenleg nem hiszek semmilyen biztonsági struktúrában az amerikaiak nélkül. Velünk kell lenniük – és benne is vannak a folyamatban. Ez hatalmas eredmény

– fogalmazott a miniszter a hírügynökségnek.

A párizsi találkozón részt vevő, úgynevezett "hajlandók koalíciója" közleményt adott ki arról, hogy a szövetségesek csatlakoznak az amerikai vezetésű tűzszünet-ellenőrző mechanizmushoz. Tisztviselők szerint ez drónokat, érzékelőket és műholdakat foglalna magában, nem pedig amerikai katonákat.

Szibiga szerint Nagy-Britannián és Franciaországon kívül más országok is jelezték készségüket csapatok küldésére Ukrajnába elrettentő erőként, de nem árulta el, mely államokról van szó. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a csapatok mellett szükség lenne egy, a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló mechanizmusra is, amely az egyik tagállam elleni támadást mindegyik elleni támadásnak minősíti.

