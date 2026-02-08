  • Megjelenítés
Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa
Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Az Epstein-botrány miatt vasárnap benyújtotta lemondását Mona Juul, aki korábban Norvégia nagyköveteként szolgált az ENSZ-ben, Jordániában, Irakban, Izraelben és az Egyesült Királyságban. Espen Barth Eide norvég külügyminiszter szerint a tapasztalt diplomata Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolata "súlyos hibát tárt fel ítélőképességében".

Az ügy megnehezíti a szerepéhez szükséges bizalom helyreállítását

- hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy Juul döntését ezért helyesnek véli.

Juul és volt vezető beosztású diplomata férje, Terje Rod-Larsen az amerikai pénzemberről és szexuális bűnözővel kapcsolatos újabb dokumentumok nyilvánosságra hozatalát követően nyomás alá kerültek.

Epstein röviddel a halála előtt, a börtönben aláírt végrendeletében fejenként 5 millió dollárt szánt a házaspár két gyermekének.

Juul a norvég sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy Epsteinnel diplomáciai keretek között ismerkedett meg, amit követően minimális kapcsolatot tartott vele. Sajnálatát fejezte ki, hogy kapcsolatba került a férfival.

Férje 2020-ban határolódott el Epsteintől és szintén "komoly balítéletnek" nevezte kapcsolatát vele. Rod-Larsen a norvég sajtó szerint "személyes pénzügyi kapcsolatot" ápolt Epsteinnel.

Juul ügyében, akit a múlt héten felfüggesztettek tisztségéből, most a norvég külügyminisztérium folytat vizsgálatot, hogy a nagykövet mit tudhatott Epsteinről, pontosan milyen kapcsolatban álltak, illetve hogy az ügynek lehetnek-e "további következményei". Juul egyelőre a külügyi tárca alkalmazottja maradhatott.

Több más norvég személyiség is magyarázkodni kénytelen az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt.

Mette-Marit norvég hercegné, aki a trónörökös, Haakon felesége, több száz alkalommal volt említve az iratokban, mélységes sajnálatát fejezte ki az Epsteinnel fenntartott barátságért.

Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen rendőrségi nyomozás indult "korrupció súlyos esetének" gyanúja miatt. Jagland 1996-1997-ben volt Norvégia kormányfője, volt a norvég Nobel-bizottság elnöke és az Európa Tanács főtitkára is.

Szintén felmerült a dokumentumokban Borge Brende volt külügyminiszter és a Világgazdasági Fórum mostani elnökének neve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

