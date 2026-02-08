Elsöprő győzelmet aratott Japánban a kormánypárt az előzetes mérések alapján

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök koalíciója az exit pollok szerint elsöprő győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választásokon - számolt be a Reuters. A kormányzó Liberális Demokrata Párt és koalíciós partnere az NHK közszolgálati műsorszolgáltató becslése alapján akár 366 mandátumot is megszerezhet az alsóház 465 helyéből. A kétharmadot jóval meghaladó többség jelentősen megkönnyítheti a miniszterelnök törvényhozási terveinek megvalósítását.

Chris Scicluna, a Daiwa Capital Markets Europe kutatási vezetője szerint a részvénypiac bízik Takaicsi Szanaéban, ezért

a nagyarányú győzelem jó hír lehet a részvények számára a hétfői nyitáskor.

Úgy látja, hogy a jelentős többség a fiskális fenntarthatóság szempontjából is kedvezőbb, mint egy gyenge kormány, amelynek folyamatosan az ellenzékkel kellene alkudoznia a költségvetés elfogadásáról. A jen ugyanakkor gyengülhet, és ha az árfolyamveszteség jelentőssé válik, a pénzügyminisztérium akár formális devizapiaci intervencióra is kényszerülhet:

Takahide Kiucsi, a Nomura Research Institute közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy a Donald Trump vezette amerikai kormányzat a félidős választások előtt idegesen figyeli az erős dollár és a japán kamatemelkedés hatásait. Szerinte ha a Takaicsi-kormány a hagyományos, expanzív fiskális politikát folytatja, a gyenge jen és az eső kötvényárak előbb-utóbb a részvényárfolyamokat is lehúzhatják.

Ez pedig a külföldi befektetők kivonulásához vezethet a japán piacokról.

Jesper Koll, a Monex Group szakértője úgy értékelte, hogy Takaicsi Szanae megkapta azt a tiszta felhatalmazást, amelyre szüksége volt. Mostanra vitathatatlanul ő az a vezető, aki egyszerre tartja kézben a parlamentet és a kormánypártot. Gazdaságpolitikájának középpontjában várhatóan a japán "nemzeti bajnokok" támogatása áll majd a globális versenyképesség és a gazdasági biztonság erősítése érdekében.

Kota Szuzuki, a Nomura Asset Management stratégája hozzátette, hogy a kormány bázisa jóval stabilabbá válik, ami megkönnyíti a gazdaságpolitikai lépéseket. Mivel az ellenzék együttműködését nem kell majd aktívan keresni, csökken az ellenállás a kifejezetten osztogató jellegű fiskális expanzióval szemben.

Sigeto Nagai, az Oxford Economics japán gazdasági elemzéseiért felelős vezetője szerint azonban Takaicsi továbbra is kényes egyensúlyt próbál tartani a proaktív fiskális politika és a költségvetési fegyelem között.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images