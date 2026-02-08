  • Megjelenítés
Esélye sem volt az orosz tanknak, telibe verte az ukrán dróncsapás! – Videó
Esélye sem volt az orosz tanknak, telibe verte az ukrán dróncsapás! – Videó

Az ukrán légideszant-erők a pokrovszki térségben dróntámadással semmisítettek meg egy orosz önjáró aknavetőt, meghiúsítva a Hrisine elleni roham tüzérségi támogatását - közölte a RBC Ukraine. Az esetről videó is készült.

Az ukrán fegyveres erők 7. légideszant-hadteste szerint a pokrovszki irányban sikerült meghiúsítani egy orosz támadás előkészületeit. Az ukrán egységek megsemmisítettek egy, az orosz légideszant-csapatokhoz tartozó önjáró tüzérségi rendszert, amelyet Hrisine település elleni roham támogatására készítettek elő.

A katonai jelentés szerint

az oroszok egy 2Sz9 Nona-Sz típusú önjáró aknavetőt rejtettek el egy lakatlan épületben, Pokrovszk nyugati részén.

Ezt a fegyvert az orosz 76. légideszant-hadosztály Hrisine elleni támadásának tüzérségi biztosítására szánták.

Miután az ukrán felderítés azonosította a tüzérségi eszközt, FPV-drónokat vetettek be ellene. A drónok behatoltak az épületbe, és több pontos találattal megsemmisítették a tankot, eltalálva annak leginkább sebezhető részeit. Az esetről videó is készült.

A hadtest beszámolója szerint az orosz erők ezt követően gépesített támadást indítottak Hrisine ellen. Az ukrán védők visszaverték a rohamot, de a harcok a jelentés kiadásának idején még folytatódtak.

Olekszandr Szirszij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka arról számolt be, hogy Oroszország tartalékokat von össze a pokrovszki térségben, és kis létszámú rohamcsoportokkal próbál fokozatosan előrenyomulni.

A címlapkép illusztráció.

