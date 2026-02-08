  • Megjelenítés
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Kijevben: ballisztikus rakétákkal támad Oroszország
Vasárnap este kilenc óra körül robbanásokat hallottak Kijev belvárosában, feltehetően újabb rakétatámadás érte az ukrán fővárost - számol be a Kyiv Independent.

Az első detonációkról már kijevi idő szerint délután fél hatkor érkeztek jelentések, miután a helyi hatóságok ballisztikusrakéta-becsapódásokra figyelmeztettek.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester megerősítette a támadást, és közölte, hogy a légvédelem a rakéták megsemmisítésén dolgozik. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak az óvóhelyeken. A támadás után legalább egy kijevi kerületben az előzetesen betervezettnél jóval korábban elment az áram.

Oroszország hetek óta folyamatos drón- és rakétatámadás alatt tartja Ukrajna energetikai létesítményeit. Az Ukrenerho állami hálózatüzemeltető szerint az energiarendszer továbbra is rendkívüli terhelés alatt áll. A tegnap esti orosz támadássorozat után több atomerőművet részben le kellett választani a hálózatról.

Kijevben különösen kritikus a helyzet: a lakosok napok óta naponta mindössze másfél-két órára jutnak áramhoz, és az időjárás is egyre hidegebb.

A következő napokban akár mínusz 19 Celsius-fokot is mérhetnek az ukrán fővárosban a Kyiv Independent szerint.

