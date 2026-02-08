  • Megjelenítés
Fordulat a meglőtt orosz altábornagy ügyében: új részletek láttak napvilágot
Globál

Fordulat a meglőtt orosz altábornagy ügyében: új részletek láttak napvilágot

Portfolio
Oroszország három gyanúsítottat azonosított a Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen pénteken elkövetett merénylet ügyében. A feltételezett fő elkövető Ljubomir Korba, egy ukrán születésű orosz állampolgár - írta meg a BBC.

Az orosz Nyomozó Bizottság állítása szerint Korba december végén érkezett Moszkvába az ukrán titkosszolgálat megbízásából, kifejezetten egy terrorcselekmény végrehajtása céljából.

Kijev tagadja, hogy bármilyen módon érintett lenne az ügyben.

A 64 éves Alekszejev a GRU, vagyis az orosz katonai hírszerzés második számú vezetője. A nyomozók szerint a merénylő háromszor lőtt rá egy moszkvai lakóépületben, majd elmenekült a helyszínről. Az altábornagyot megműtötték, és ismét eszméleténél van.

Korba a lövöldözés után az Egyesült Arab Emírségekbe menekült, ahol letartóztatták, majd kiadták Oroszországnak.

Még több Globál

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Meggondolja magát Magyarország szomszédja? – Nem zárják ki, hogy csatlakozzanak Trump Béketanácsához

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Kijevben: ballisztikus rakétákkal támad Oroszország

Az orosz állami televízió felvételt mutatott be arról, ahogy biztonsági erők kísérik le a repülőgépről. A merénylet helyszínén hangtompítóval felszerelt Makarov típusú pisztolyt találtak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilvánosan köszönetet mondott az Egyesült Arab Emírségek vezetésének az együttműködésért és a kiadatásért.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter orosz belügynek nevezte az esetet, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem vett részt a támadásban. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezzel szemben azzal vádolta Kijevet, hogy a merénylet célja a béketárgyalások szabotálása.

A hatóságok szerint Korbának legalább egy társa volt.

Egy bizonyos Viktor Vaszint Moszkvában tartóztattak le, míg Zinaida Szerebritszkaja időközben Ukrajnába utazott, és továbbra is szökésben van.

Nem ez az első, magas rangú orosz katonai vezető ellen elkövetett merénylet. 2024-ben Igor Kirillov tábornok egy moszkvai robbantásban vesztette életét, a támadásért az ukrán hírszerzés vállalta a felelősséget. 2025 decemberében Fanil Szarvarov altábornagyot gyilkolták meg egy autója alá rejtett robbanószerkezettel.

Kapcsolódó cikkünk

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Kijevben: ballisztikus rakétákkal támad Oroszország

Itt az oroszok nagy bejelentése: elfogták a veszélyes merénylőt

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megdöbbentő jóslat: hónapjai lehetnek hátra Donald Trumpnak?
Az Európai Központi Bank beismerte: van egy árfolyamszint, ami felett már baj van
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility