Fordulat a meglőtt orosz altábornagy ügyében: új részletek láttak napvilágot

Az orosz Nyomozó Bizottság állítása szerint Korba december végén érkezett Moszkvába az ukrán titkosszolgálat megbízásából, kifejezetten egy terrorcselekmény végrehajtása céljából.

Kijev tagadja, hogy bármilyen módon érintett lenne az ügyben.

A 64 éves Alekszejev a GRU, vagyis az orosz katonai hírszerzés második számú vezetője. A nyomozók szerint a merénylő háromszor lőtt rá egy moszkvai lakóépületben, majd elmenekült a helyszínről. Az altábornagyot megműtötték, és ismét eszméleténél van.

Korba a lövöldözés után az Egyesült Arab Emírségekbe menekült, ahol letartóztatták, majd kiadták Oroszországnak.

Az orosz állami televízió felvételt mutatott be arról, ahogy biztonsági erők kísérik le a repülőgépről. A merénylet helyszínén hangtompítóval felszerelt Makarov típusú pisztolyt találtak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilvánosan köszönetet mondott az Egyesült Arab Emírségek vezetésének az együttműködésért és a kiadatásért.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter orosz belügynek nevezte az esetet, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem vett részt a támadásban. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezzel szemben azzal vádolta Kijevet, hogy a merénylet célja a béketárgyalások szabotálása.

A hatóságok szerint Korbának legalább egy társa volt.

Egy bizonyos Viktor Vaszint Moszkvában tartóztattak le, míg Zinaida Szerebritszkaja időközben Ukrajnába utazott, és továbbra is szökésben van.

Nem ez az első, magas rangú orosz katonai vezető ellen elkövetett merénylet. 2024-ben Igor Kirillov tábornok egy moszkvai robbantásban vesztette életét, a támadásért az ukrán hírszerzés vállalta a felelősséget. 2025 decemberében Fanil Szarvarov altábornagyot gyilkolták meg egy autója alá rejtett robbanószerkezettel.

