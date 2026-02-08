  • Megjelenítés
Kiderült: Magyarországra jön Benjamin Netanjahu – Ezért érkezik az izraeli kormányfő
Globál

Kiderült: Magyarországra jön Benjamin Netanjahu – Ezért érkezik az izraeli kormányfő

Portfolio
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök márciusban Budapestre látogat, hogy felszólaljon a Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC) - írja a Times of Israel, amit a Telex szúrt ki.

Az izraeli lap szerint a március 21-én kezdődő CPAC-en neves konzervatív politikusok és aktivisták részvételére számítanak,

Netanjahu felszólalását pedig a program egyik kiemelt eseményének tekintik.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal megerősítette a Times of Israelnek, hogy Netanjahu fel fog szólalni az április 12-i magyar országgyűlési választások előtt pár héttel tartott konferencián.

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb tavaly áprilisban fogadta izraeli kollégáját Budapesten. Két éve a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) a gázai háborúval összefüggésben háborús bűncselekmények gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen, Magyarország az izraeli kormányfő 2025-ös vizitje előtt közölte, hogy kilép a hágai székhelyű nemzetközi testületből.

Még több Globál

Választott a "mosoly országa": meglepő eredmény született, elmaradt a narancs hullám

Fordulat jön az időjárásban jövő héten: egyik nap még tél, másnap már tavasz lehet Magyarországon

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Kapcsolódó cikkünk

Magyarországra látogat szerdán Benjamin Netanjahu

Times of Israel: Magyarország a napokban kiléphet az ICC-ből

Orbán Viktor megindokolta, miért lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Üzent Magyarországnak a Hamász terrorszervezet

Bizalmas levelet kapott az ICC-től Magyarország

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megdöbbentő jóslat: hónapjai lehetnek hátra Donald Trumpnak?
Bevetette a láthatatlan gyilkost Ukrajna – Mélyen Oroszország belsejében csaptak le
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility