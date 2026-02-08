Kiderült: Magyarországra jön Benjamin Netanjahu – Ezért érkezik az izraeli kormányfő

Az izraeli lap szerint a március 21-én kezdődő CPAC-en neves konzervatív politikusok és aktivisták részvételére számítanak,
Netanjahu felszólalását pedig a program egyik kiemelt eseményének tekintik.
Az izraeli miniszterelnöki hivatal megerősítette a Times of Israelnek, hogy Netanjahu fel fog szólalni az április 12-i magyar országgyűlési választások előtt pár héttel tartott konferencián.
Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb tavaly áprilisban fogadta izraeli kollégáját Budapesten. Két éve a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) a gázai háborúval összefüggésben háborús bűncselekmények gyanúja miatt elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen, Magyarország az izraeli kormányfő 2025-ös vizitje előtt közölte, hogy kilép a hágai székhelyű nemzetközi testületből.
Címlapkép forrása: MTI
