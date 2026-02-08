  • Megjelenítés
FONTOS Történelmi összegeket öntenek az AI-ba a tech cégek, de valami nagyon nincs rendben a számokkal
Globál

Megdöbbentő jóslat: hónapjai lehetnek hátra Donald Trumpnak?

Portfolio
Megdöbbentő jóslat: hónapjai lehetnek hátra Donald Trumpnak?

Portfolio
Egy gyógytornász szerint Donald Trump amerikai elnök agyának frontális lebenye "zsugorodik", és legfeljebb néhány hónapja lehet hátra az életéből - írja a Daily Star. A szakértő Trump tünetei alapján jutott erre a következtetésre.

Adam James David egy politikai műsorában elemezte az elnök egészségével kapcsolatos pletykákat. Szerinte amióta Trump visszatért a hatalomba, feltűnő, hogy a kezein furcsa zúzódások jelentek meg, amelyeket többnyire sminkkel próbálnak eltakarni.

Emellett az elnök időnként zavartnak tűnik nyilvános szereplései során. Elég csak a davosi Világgazdasági Fórumon tartott, rendkívül hosszú felszólalására gondolni, ahol többek között összekeverte Grönlandot Izlanddal. Többször előfordult, hogy elveszítette a gondolatmenetét, majd "magához térve" teljesen más témáról kezdett beszélni.

James szerint az elnök gyakori gondolati kihagyásai rossz egészségi állapotára utalnak.

"Mindez összefügg" – állítja. "A frontális lebeny figyelmeztet minket, ha olyasmit csinálunk, amit nem kellene. Az ő frontális lebenye zsugorodik a koponyáján belül, és ez látszana az MRI-felvételeken. Ezért tértek át a CT-vizsgálatokra – nem akarják, hogy kiderüljön."

Az egészségügyi szakértő kijelentette: Trumpnak mindössze négy hónapja lehet hátra az életéből. Mint mondta: "A tünetei és az ilyenkor szokásos várható élettartam alapján jutottam erre a következtetésre."

Nézzék csak meg azokat a foltokat a kezén. A csapata azt állítja, a túl sok kézfogástól van. Ez badarság. Az egy infúziós tű szúráshelye. Az a tippem, hogy intravénás vízhajtókat kap, hogy eltávolítsák a felesleges folyadékot a szervezetéből, nehogy kórházba kerüljön.

- jelentette ki a szakértő.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

