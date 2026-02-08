Megdöbbentő jóslat: hónapjai lehetnek hátra Donald Trumpnak?

Adam James David egy politikai műsorában elemezte az elnök egészségével kapcsolatos pletykákat. Szerinte amióta Trump visszatért a hatalomba, feltűnő, hogy a kezein furcsa zúzódások jelentek meg, amelyeket többnyire sminkkel próbálnak eltakarni.
Emellett az elnök időnként zavartnak tűnik nyilvános szereplései során. Elég csak a davosi Világgazdasági Fórumon tartott, rendkívül hosszú felszólalására gondolni, ahol többek között összekeverte Grönlandot Izlanddal. Többször előfordult, hogy elveszítette a gondolatmenetét, majd "magához térve" teljesen más témáról kezdett beszélni.
James szerint az elnök gyakori gondolati kihagyásai rossz egészségi állapotára utalnak.
"Mindez összefügg" – állítja. "A frontális lebeny figyelmeztet minket, ha olyasmit csinálunk, amit nem kellene. Az ő frontális lebenye zsugorodik a koponyáján belül, és ez látszana az MRI-felvételeken. Ezért tértek át a CT-vizsgálatokra – nem akarják, hogy kiderüljön."
Az egészségügyi szakértő kijelentette: Trumpnak mindössze négy hónapja lehet hátra az életéből. Mint mondta: "A tünetei és az ilyenkor szokásos várható élettartam alapján jutottam erre a következtetésre."
Nézzék csak meg azokat a foltokat a kezén. A csapata azt állítja, a túl sok kézfogástól van. Ez badarság. Az egy infúziós tű szúráshelye. Az a tippem, hogy intravénás vízhajtókat kap, hogy eltávolítsák a felesleges folyadékot a szervezetéből, nehogy kórházba kerüljön.
- jelentette ki a szakértő.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
