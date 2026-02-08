Olyat tett Elon Musk, amit korábban teljesen kizártnak nevezett – Kinyitotta a pénztárcáját a világ leggazdagabb embere

A Tesla és a SpaceX alapítója 2024-ben legalább 250 millió dollárt utalt Donald Trump kampányszámlájára, ezzel a republikánus elnökjelölt messze legnagyobb adományozója volt. Tavaly tavasszal – a kormányzati hatékonyság növelésére életre hívott, ellentmondásos szerepet betöltött DOGE de facto vezetése után – azonban bejelentette, hogy felhagy a politikai szerepvállalással és adományozással.
Alig egy évvel később azonban musk mégis már összesen 20 millió dollárt utalt két republikánus párti kampányszervezetnek,
februárban pedig további 10 millió dollárt fektetett a kentuckyi szenátusi kampányba.
Musk adományozóként fontos, mert a pénz számít a politikában, ugyanakkor ő maga megosztó személyiség. Habár a pénzére szükségük van, a jelenléte bonyolult helyzetet teremt a republikánusok számára
- mondta a Hillnek Cayce Myers, a Virginia Tech kampánykommunikációra szakosodott professzora.
Musk politikai befolyását tavaly áprilisban a wisconsini legfelsőbb bírósági választás is próbára tette: annak ellenére, hogy 12 millió dollárral támogatta a konzervatív jelöltet, végül vereséget szenvedett. Brandon Scholz wisconsini republikánus stratéga szerint Musk túl látványosan részt vett a kampányban, a demokraták pedig ügyesen kihasználták a választók DOGE-zsal és Muskkal szembeni ellenérzéseit.
Musk tavaly májusban jelezte, hogy visszavonul a politikai adományozástól, aztán távozott a Fehér Házból, nyilvános csörtébe keveredett Trumppal, és egy "harmadik" párt indításával fenyegetőzött. Sokan azt gondolták, hogy Musk szakítása végleges lehet a Republikánus Párttal.
Június végén azonban Musk 5-5-5 millió dollárt adományozott a képviselőházi és szenátusi republikánus vezetéshez kötődő szuper PAC-eknek, valamint Trump kampányszervezetének, a MAGA INC.-nek.
Decemberben ezuán újabb 5-5 millió dollárral támogatta a két republikánus kongresszusi kampányszervezetet a Szövetségi Választási Bizottság (FEC) hivatalos feljegyzései szerint.
Idén emellett 10 millió dollárt juttatott Nate Morris előválasztási kampányának, aki a visszavonuló Mitch McConnell kentuckyi szenátori helyére pályázik. Ez az összeg hétszerese annak, amekkora készpénzállománnyal Morris kampánya decemberben rendelkezett.
