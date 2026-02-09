Amerika kiadta a figyelmeztetést: ez a közelgő háború jele lehet

Az amerikai hatóságok a Washington és Teherán között zajló tárgyalások sikertelen első fordulója után új irányelveket adtak ki. A globális tengeri közlekedésben kulcsfontosságú Hormuzi-szorosról tájékoztatták a térségben tartózkodó tengeri hajósokat, kiemelve, hogy

ne menjenek iráni felségvizekre, sőt, maradjanak távol attól.

A kapitányoknak külön jelezték, hogy amennyiben az iráni erők megpróbálnának a fedélzetre lépni, akkor tagadják meg tőlük.

Ha az iráni erők egy amerikai zászló alatt hajózó kereskedelmi hajó fedélzetére lépnek, a legénységnek nem szabad erőszakkal ellenállnia a fedélzetre lépő félnek. Az erőszakos ellenállástól való tartózkodás nem jelenti a fedélzetre szálláshoz való hozzájárulást vagy egyetértést

– közölték.

Az ajánlás arra utalhat, hogy az Egyesült Államok szeretné a legcsekélyebb esélyét adni, hogy Irán bármilyen veszélyes akciót hajtson végre. Ugyanakkor a fokozódó feszültség közepette ez a lépés egyben arra is utalhat, hogy Washington egy támadást készít elő riválisa ellen. Az elmúlt hetekben Amerika jelentős csapásmérő flottát vezényelt a térségbe, állandó félelem lett, hogy bármelyik pillanatban támadhatnak.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images