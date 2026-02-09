  • Megjelenítés
Fontos erősítést kap az orosz légierő: érkeznek a modernizált Szu-57-es ötödik generációs vadászgépek
Fontos erősítést kap az orosz légierő: érkeznek a modernizált Szu-57-es ötödik generációs vadászgépek

Az orosz légierő újabb, átfogóan korszerűsített Szu-57-es vadászgépeket vett át, amelyek az ígéretek szerint fejlettebb avionikával és fegyverrendszer-integrációval bővítik az ötödik generációs típus hadműveleti képességeit - számolt be a Military Watch Magazine.

Az orosz Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (UAC) közlése szerint az újonnan átadott gépek modernizált fedélzeti elektronikát kaptak. Ez szélesíti a bevetési profilok körét, elsősorban a fegyverrendszerek integrációja és a hadműveleti rugalmasság terén. Az UAC vezérigazgatója elmondta, hogy a Szu-57 jelentős fejlődésen ment keresztül, és a munka folytatódik a fegyverzet és a fedélzeti rendszerek képességeinek bővítésén. Hangsúlyozta, hogy a típus fokozatosan egyre több feladatra lesz alkalmas.

2025 augusztusában Alekszandr Makszimcev altábornagy, a légierő parancsnokhelyettese megerősítette, hogy gyorsított ütemű szállításokra készülnek. Ugyanebben a hónapban új gyártólétesítményeket adtak át, így a védelmi minisztérium 76 gépre szóló megrendelését akár már 2027-re teljesíthetik az ígéretek szerint. Bár az elmúlt fél évben nem erősítettek meg újabb szállításokat az orosz légierő részére, 2025 novemberében az algériai légierő átvette első Szu-57-eseit. Az algériai megrendelések feltehetően kulcsszerepet játszottak a gyártókapacitás bővítésének finanszírozásában.

Feltételezhető, hogy a most átadott példányok az exportra szánt gépekkel azonos, úgynevezett "új műszaki konfigurációt" képviselik.

Ez a változat a nyilvánosságra hozott információk alapján fejlettebb fegyverzetintegrációt és korszerűbb fedélzeti rendszereket kapott. Szergej Bogdan, a Szuhoj tervezőiroda repülési szolgálatának vezetője korábban kifejtette, hogy az ukrajnai hadszíntéren végzett harci tesztek lehetővé tették a konstrukció további finomhangolását. Mint mondta, a gépet a leszereléséig folyamatosan fejlesztik, és minden bevált módosítást beépítenek a sorozatgyártásba.

Az ukrajnai hadműveletek során a Szu-57-est többféle feladatra is bevetették: légvédelmi rendszerek lefogására, légi harcra, erősen védett ellenséges légtérben végrehajtott behatolásokra, valamint precíziós csapások mérésére. Orosz források szerint ilyen mértékű, valós harci körülmények közötti tesztelésen generációjában egyetlen más vadászgép sem esett át. Arról egyelőre

nem szólnak megerősített beszámolók, hogy Moszkva már bevetette volna ezeket a típusokat Ukrajnában, de korábban már voltak erről pletykák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

