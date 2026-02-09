Ilyen nincs: bemutatták az oroszok a legújabb szörnypáncélost - Pörög, forog, valószínűleg nem működik

Ha drónelhárításról van szó, az orosz katonák kreativitása nem ismer határokat: a frankentankok, kaktuszbuszok, és az ikonikus madárkalitka után megérkezett a legújabb borzalom, amire már nevet sem találunk.

Az orosz fegyveres erők visszatérő problémája az, hogy valahogyan meg kellene védeni a járműveiket a fronton repkedő filléres ukrán drónoktól. Az elektronikus zavarás a jelek szerint elég megbízhatatlan, ráadásul az optikai kábellel jelet kapó madaraknál nem is működik, marad hát a passzív védelem, azaz a mindenféle extra páncélzat felaggatása a járművekre.

A háború korai szakaszában bevetett "madárkalitkák" koncepciója például nem is butaság, az izraeli fegyveres erők is eltanulták a trükköt (bár azt eredetileg felülről becsapódó rakéták miatt kezdték el alkalmazni Ukrajnában, amire nem volt jó). A "frankentankok" bár a rengeteg extra páncélzat miatt manőverező és rejtőzködőképességeikből is sokat veszítenek, ráadásul lényegében túlméretezett csapatszállítókká degradálódnak, egy-két dróntalálatot kis szerencsével át tudnak vészelni.

A legújabb sufnituning-borzalomról azonban ezt nem mernénk állítani:

A videón szereplő valami egy távirányítású jármű, első ránézésre nem valamilyen létező páncélos "fejlesztése".

A szörnyeteg négy oldalára acélsodronyokat pakoltak, ezek pörögve elméletileg "lecsapják" a közeledő drónokat.

A koncepcióval ugyanakkor van pár bökkenő:

A sodronyoknak néhány grammos flakonokkal is meggyűlik a baja a videók alapján.

A "páncélzat" rettentő vékonynak és gyengének tűnik.

A jármű tetején nincs "propeller" ebből a szögből teljesen védtelen.

Ráadásul túl sok hely sincs a járműben, így katonák szállítására csak korlátozottan lehet alkalmas.

A fentiek miatt ha tippelnünk kéne azt mondanánk, hogy a pörgő-forgó csodapáncélos sodronyait rossz esetben az első rárepülő drón leszakítaná, a burkolatot pedig gond nélkül átvinék a repeszek.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy láthatóan egy egyedi "prototípusról" van szó, nem pedig egy olyan járműről, amelynek bevetését az orosz fegyveres erők komolyan fontolgatnák.

Címlapkép forrása: Giles Clarke/Getty Images. A címlapkép illusztráció, az Iszlám Állam házi készítésű páncélosa látható rajta.