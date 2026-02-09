Ischinger: Európa-szerte atomrakétákat kellene telepíteni

Franciaország nukleáris kilövőállásokat kell telepítenie Európa-szerte, míg Németországnak ki kell építeni egy olyan hadsereget, amely képes egész az egész kontinenst megvédeni – állítja Wolfgang Ischinger, korábbi washingtoni és londoni német nagykövet, a müncheni biztonságpolitikai konferencia korábbi elnöke. Ischinger szerint erre úgy is szükség van, hogy szerinte az Egyesült Államok és az Európai Unió között nincs szó szakításról a biztonságpolitikai kérdések miatt. A magyar kormány különutassága miatt egy új javaslatot is tett a védelmi politikai együttműködésre a szakértő.

A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencia előtt a Handelsblatt Wolfgang Ischingerrel készített interjút, amelyben a korábbi washingtoni és londoni német nagykövet – aki négy évvel ezelőtt adta át a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia vezetését utódjának, Christoph Heusgennek – most ismét reflektorfénybe került. A 79 éves diplomata a lapnak arról beszélt, hogy

Európának egységes, önérvényesítő üzenetet kell küldenie Münchenből, és ebben Németországnak katonai vezető szerepet kell vállalnia.

Úgy fogalmazott: a hétvégi konferenciát igyekszik úgy strukturálni, hogy az európai önállóság világosan megmutatkozzon, mert „Európának egységes jelzést kell küldenie Münchenből”.

„Eddig nem volt elég nagy a fájdalom Európa számára. Most ez más; valami drámai megváltozott” – magarázta azt, hogy szerint az elmúlt időszakban drámai változás történt, a fájdalomküszöböt most érte el a kontinens.

Az interjú egyik kiindulópontja Donald Trump amerikai elnök grönlandi annektálási kísérlete volt, amely megrázta Európát, miközben a védelmi együttműködés terén inkább széthúzás látszik – elég a francia–német FCAS vadászgép-program akadozására vagy a britek távolmaradására az uniós SAFE védelmi alaptól gondolni. Ischinger ennek ellenére azt állította, hogy most más a helyzet:

Európa sem Oroszországgal, sem Amerikával szemben nem tud érvényesülni egység nélkül.

Azt mondta, az Egyesült Államok aktív részvétele nélkül Európa nem lesz képes helytállni Oroszországgal szemben, ugyanakkor Amerikával szemben sem tudja megvédeni érdekeit, „ha nem egyesül erősebben”. Felvetette a kérdést is: „Vajon még mindig ugyanazokat az értékeket valljuk-e, mint Amerika?”, utalva a szövetségesek közötti bizalom jelentős megingására. Ugyanakkor határozottan ellenezte az Egyesült Államoktól való leválást, mondván: nem hisz abban, hogy ki kellene mondani az együttműködés végét.

A Handelsblatt felvetésére, miszerint sokan épp a grönlandi ügy után sürgetnek amerikai–európai „szakítást”, Ischinger a NATO egykori kettős határozatára utalva „kettős stratégiát” javasolt. Szerinte meg kell őrizni a lehető legtöbbet a transzatlanti egységből a NATO keretein belül, miközben Európának önállóbbá kell válnia. Emlékeztetett arra, hogy ma is 80 ezer amerikai katona állomásozik Európában – ez a teljes német haderő mintegy fele. Úgy vélte, még a sokat bírált Trump-féle nemzetbiztonsági stratégia is kimondja, hogy Európa fontos Amerikának,

amit számon is kell kérnünk rajtuk.

Ugyanakkor azt is kijelentette: Európa kül- és biztonságpolitikában „a nullpontra” jutott. „Valaha sokkal előrébb tartottunk” – mondta, utalva arra az időszakra, amikor az EU egyenrangú félként vett részt például a közel-keleti kvartettben. Ma ezzel szemben szerinte az európaiak sokszor csak a partvonalról figyelnek.

Ez szerinte az ukrajnai béketárgyalásokra is igaz. „Európa véleménye itt is csak másodlagos jelentőségű. Ha ezen változtatni akar a kontinens, akkor egy hangon kell megszólalnia” – magyarázta, és hozzá tette, hogy ennek érdekében – fogalmazott – adott esetben a „mag-Európa” gondolatához is vissza kell nyúlni, hogy az általa „bajkeverők” között emíltett Orbán Viktor magyar miniszterelnök, „ne tudják aláásni a közös fellépést.”

Elismerte ugyanakkor, hogy a feltételek korántsem ideálisak: Franciaországot belpolitikai nehézségek kötik le, Lengyelországban a miniszterelnök és az elnök nem mindig ért egyet, így egy szűkebb európai mag csak akkor lehet működőképes, ha Németország valóban vállalja vezető szerepét.

Ischinger tisztában van azzal, hogy egy katonailag erős Németország gondolata több országban ellenérzéseket vált ki.

Egy német vezető szerep nagyon bonyolult, mert a német dominancia bármilyen látszata azonnal ellenállást vált ki

– mondta, utalva a lengyel és francia fenntartásokra. Ennek ellenére helyeselte, hogy Friedrich Merz kancellár kijelentette: Németországnak Európa legerősebb hadseregével kell rendelkeznie. Szerinte azonban a mondatnak így kell folytatódnia: „Mert kötelességünk biztosítani, hogy Európa meg tudja védeni magát.”

Úgy vélte, ha Németország nem teljesíti ezt a kötelességet, „akkor senki más nem fogja”, és az uniós törésvonalak csak mélyülnek.

A katonai munkamegosztás kérdésében Ischinger abba az irányba mutatott, hogy Németország adja a legerősebb konvencionális haderőt, míg Franciaország és Nagy-Britannia biztosítsa a nukleáris elrettentést. Sajnálatosnak nevezte, hogy Angela Merkel és Olaf Scholz kancellárok idején Berlin nem élt Emmanuel Macron francia elnök ajánlatával, amely a francia nukleáris védelem európai kiterjesztéséről szólt. „Éveket veszítettünk” – fogalmazott, hozzátéve: ma már Svédország is saját európai nukleáris elrettentési erő kiépítésére szólított fel.

Úgy vélte, saját „védőernyő” nélkül Európát nem veszik komolyan, de ehhez nemcsak beszélni kell róla, hanem pénzt is kell tenni mögé. Ez Franciaország részéről több indítóállás kiépítését jelentené a nukleáris fegyverek számára, amelynek költségeit a többi európai, különösen Németország viselné. Arra a kérdésre, hogy a franciák beleszólást adnának-e a németeknek a nukleáris fegyverek alkalmazásába, Ischinger emlékeztetett:

az Egyesült Államok elnökei sem osztották meg soha ezt a döntést szövetségeseikkel, így Franciaországtól sem várható más.

Az amerikai jelenlét kapcsán elmondta, hogy a küldöttséget Marco Rubio külügyminiszter vezeti majd, és a kongresszusból is szokatlanul nagy érdeklődés mutatkozik. Szerinte ez lehetőség az európaiak számára, hogy elmondják véleményüket az amerikaiaknak, ugyanakkor a konferencia célja nem a kölcsönös számonkérés, hanem a külpolitikai kérdések érdemi megvitatása – olyasmi, amit tavaly JD Vance éles Európa-kritikája teljesen háttérbe szorított.

