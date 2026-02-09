  • Megjelenítés
Megdöbbentő vádak Moszkvából: Washington elárulta a békemegállapodást, amit ők maguk javasoltak
Globál

Megdöbbentő vádak Moszkvából: Washington elárulta a békemegállapodást, amit ők maguk javasoltak

Portfolio
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TV BRICS-nek adott, február 9-én megjelent interjúban azzal vádolta a Trump-adminisztrációt, hogy nem hajtja végre az Ukrajnáról szóló, állítólagos orosz–amerikai megállapodásokat, és továbbra is a "gazdasági dominancia" politikáját folytatja - jelentette a Kyiv Independent.

Moszkva ezzel érezhetően keményebb hangot ütött meg Washingtonnal szemben. Lavrov szerint az amerikai fél visszakozott az általa "anchorage-i megállapodásoknak" nevezett, 2025-ben kötött egyezségektől, amelyek értelmében Ukrajna harc nélkül átadta volna a teljes Donbasz régiót Oroszországnak.

Lavrov felidézte: "Azt mondják nekünk, hogy rendezni kell az ukrán kérdést. Anchorage-ban elfogadtuk az Egyesült Államok javaslatát. Ők tettek ajánlatot, mi beleegyeztünk, és a problémát meg kellett volna oldani. Úgy tűnik, ők javasolták, mi készen álltunk – most mégsem akarják" – fogalmazott a külügyminiszter.

A Fehér Ház nem erősítette meg, hogy ilyen megállapodások léteznének.

A miniszter kifejtette, hogy a "teljes körű, széles együttműködésre" vonatkozó nyilatkozatok ellenére Washington továbbra is Oroszország-ellenes politikát folytat. Bizonyítékként az új szankciókat és az orosz árnyékflotta elleni nyugati fellépést említette.

Oroszország régóta követeli az ukrán erők kivonását a Donbaszból, és egyre inkább ehhez köti bármilyen jövőbeli békemegállapodás lehetőségét. Ukrajna kizárta a teljes kivonulást, ugyanakkor ukrán tisztviselők jelezték, hogy alternatív megoldásokat – például egy demilitarizált övezet létrehozását – megfontolhatnak. Az Egyesült Államok egy szabad gazdasági övezet kialakításának ötletét is felvetette a háború sújtotta térségben.

A területi kérdések továbbra is a tárgyalások fő akadályát jelentik.

Lavrov bírálta a Trump-adminisztrációt azért is, mert nem helyezte hatályon kívül a Biden-kormányzat által Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

