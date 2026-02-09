Odesszát támadták az oroszok
Az éjszaka folyamán dróncsapás érte Ukrajna legfontosabb kikötővárosát. A támadásban legalább egy ember életét veszítette.
(Telegram)
Éjszaka robbanásokat videóztak Volgográdban
A közösségi médiában keringő videók alapján vasárnap késő este támadás érte az oroszországi Volgográd városát.
The Volgograd region was left without a substation. pic.twitter.com/kCOe6xnBlb https://t.co/kCOe6xnBlb— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) February 8, 2026
Bár sem a célpontról, sem a bevetett fegyverről nem érkeztek pontos hírek, lényegében biztos, hogy az ukrán drónok ténykedtek a régióban, ahogyan az is valószínű, hogy az orosz energetikai infrastruktúra kapott találatot.
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
A pénteki orosz-ukrán béketárgyalások nem hoztak érdemi áttörést, Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök pedig vasárnap az orosz energetikai infrastruktúrát jelölte meg a legfontosabb megsemmisítendő célpontként. Az orosz és az ukrán erők is folyamatosan támadják egymás hátországát, hajnalban Kijevből és Volgográdból is jelentettek robbanásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Vasárnapi hírfolyamunk ide kattintva olvasható.
Címlapkép forrása: Dan Bashakov/Global Images Ukraine via Getty Images
