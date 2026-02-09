  • Megjelenítés
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
Globál

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Portfolio
A pénteki orosz-ukrán béketárgyalások nem hoztak érdemi áttörést, Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök pedig vasárnap az orosz energetikai infrastruktúrát jelölte meg a legfontosabb megsemmisítendő célpontként. Az orosz és az ukrán erők is folyamatosan támadják egymás hátországát, hajnalban Kijevből és Volgográdból is jelentettek robbanásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Odesszát támadták az oroszok

Az éjszaka folyamán dróncsapás érte Ukrajna legfontosabb kikötővárosát. A támadásban legalább egy ember életét veszítette.

(Telegram)

Megosztás

Éjszaka robbanásokat videóztak Volgográdban

A közösségi médiában keringő videók alapján vasárnap késő este támadás érte az oroszországi Volgográd városát.

Bár sem a célpontról, sem a bevetett fegyverről nem érkeztek pontos hírek, lényegében biztos, hogy az ukrán drónok ténykedtek a régióban, ahogyan az is valószínű, hogy az orosz energetikai infrastruktúra kapott találatot.

Megosztás

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

A pénteki orosz-ukrán béketárgyalások nem hoztak érdemi áttörést, Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök pedig vasárnap az orosz energetikai infrastruktúrát jelölte meg a legfontosabb megsemmisítendő célpontként. Az orosz és az ukrán erők is folyamatosan támadják egymás hátországát, hajnalban Kijevből és Volgográdból is jelentettek robbanásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a meglőtt orosz altábornagy ügyében: új részletek láttak napvilágot

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Kijevben: ballisztikus rakétákkal támad Oroszország

Zelenszkij új célpontokat jelölt meg a háborúban, először fogalmazott ilyen egyértelműen

Címlapkép forrása: Dan Bashakov/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fordulat jön az időjárásban jövő héten: egyik nap még tél, másnap már tavasz lehet Magyarországon
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility