Megkezdődött a politikai leszámolás Amerika ellenségénél - Elvitték az ellenzéki vezetőket
Az iráni hatóságok vasárnap négy embert vettek őrizetbe azzal a váddal, hogy a januári kormányellenes tüntetések idején megpróbálták aláásni az ország politikai és társadalmi rendjét, és Izrael, valamint az Egyesült Államok érdekeit szolgálták - közölte az Al Jazeera.

A letartóztatottak között három ismert reformpárti politikus is van: Azar Manszúri, az Iráni Reformfront vezetője, Mohszen Aminzadeh volt diplomata, valamint Ebrahim Aszgarzadeh egykori parlamenti képviselő. A negyedik gyanúsított személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

Az iráni igazságügyi hatóság a Mizan hírügynökség beszámolója szerint azzal vádolja a csoportot, hogy széles körű, destabilizáló tevékenységet szervezett és irányított abban az időszakban, amikor az ország izraeli és amerikai katonai fenyegetéssel nézett szembe. A vádirat szerint mindent megtettek annak érdekében, hogy igazolják az általuk "utcai terroristáknak" nevezett tüntetők cselekedeteit.

Az Iráni Reformfront közleményben erősítette meg a letartóztatásokat. A nyilatkozat szerint Manszúrit a Forradalmi Gárda hírszerzése vitte el otthonából, bírósági végzés alapján.

A szervezet több más vezető tagját, köztük Mohszen Armin alelnököt és Badral Szadat Mofidi főtitkárt is beidézték.

A letartóztatásokra olyan időszakban került sor, amikor az iráni közvéleményt továbbra is mélyen foglalkoztatja a januári zavargások halálos áldozatainak ügye. A tüntetések a súlyosbodó gazdasági válság hatására kezdődtek Teheránban, majd országos kormányellenes mozgalommá szélesedtek. A hatóságok a demonstrálókat terroristának minősítették, és a zavargásokért Izraelt, valamint az Egyesült Államokat tették felelőssé.

A kormány közlése szerint az események során 3117 ember vesztette életét. Teherán visszautasította az ENSZ, illetve a nemzetközi jogvédő szervezetek állítását, amelyek szerint az áldozatok többségének haláláért – akik főként január 8-ról 9-re virradó éjszaka haltak meg – az állami erők felelősek. Az amerikai székhelyű HRANA emberi jogi szervezet ezzel szemben 6854 halálesetet tudott dokumentálni, és további 11 280 ügyet vizsgál.

A most őrizetbe vett politikusok mindegyike jelentős múlttal rendelkezik az iráni politikai életben. Aminzadeh Mohammad Khatami elnöksége idején, 1997 és 2005 között külügyminiszter-helyettes volt. Aszgarzadeh diákvezetőként vett részt az amerikai nagykövetség 1979-es elfoglalásában. A Teheránból tudósító Al Jazeera újságírója emlékeztetett arra, hogy mindannyiuknak van korábbi tapasztalata a bebörtönzéssel kapcsolatban, így a mostani eljárás újabb hosszabb fogva tartáshoz vezethet.

