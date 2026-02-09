  • Megjelenítés
Tombol a Kreml: globális háború indult Oroszország ellen!
Globál

Tombol a Kreml: globális háború indult Oroszország ellen!

Portfolio
Globális háborút indított a Nyugat Oroszország ellen – most épp azon dolgoznak, hogy Moszkva partnereit az ország ellen hergeljék – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a News.ru szerint.

A Nyugat megpróbálja megbüntetni a partnereinket, azt akarják elérni, hogy ne kereskedjenek velünk és ne működjenek együtt velünk a katonai-technikai szférában”

– mondta Szergej Lavrov.

Azt mondta, szerinte

globális háború zajlik jelenleg Oroszország ellen,

Még több Globál

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Körbenéztek az ukrán drónpilóták egy orosz fegyverlerakatnál - Ledöbbentek azon, ami fogadta őket

Megkezdődött a politikai leszámolás Amerika ellenségénél - Elvitték az ellenzéki vezetőket

ez pedig az ország működtetését is megnehezíti.

Lavrov megismételte: Oroszországnak esze ágában sincs nyílt háborút viselni a Nyugat ellen és nem is fogja megtámadni Európát.

Arra is kitér, hogy szerinte a Nyugat Ukrajnát használja fel arra, hogy Oroszországot rongálja.

Kapcsolódó cikkünk

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility