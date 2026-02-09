  • Megjelenítés
Történelmi megállapodás született az éj leple alatt: gigantikus fegyvergyárak épülhetnek Ukrajna védelmére

Portfolio
Ukrajna és Franciaország február 9-én szándéknyilatkozatot írt alá Kijevben a közös fegyvergyártás előkészítéséről, amelyet Mihajlo Fedorov ukrán és Catherine Vautrin francia védelmi miniszter látott el kézjegyével - számolt be a Kyiv Independent.

"Ez utat nyit a nagyszabású közös védelmiipari projektek előtt."

A puszta szállításoktól a közös gyártás és a hosszú távú megoldások felé lépünk tovább, amelyek rendszerszinten erősítik védelmünket

– fogalmazott Fedorov.

A találkozón a miniszterek a francia Mirage 2000 vadászgépek szállításának felgyorsításáról tárgyaltak. Napirendre került az AASM Hammer okosbombák rekordméretű szállítmánya is. Szó esett a nagy hatótávolságú fegyverekről, köztük a SCALP rakétákról. Ukrajna további SAMP/T, Mistral és Crotale légvédelmi rendszereket, valamint a hozzájuk tartozó lőszert kér. A felek az Aster rakéták szállításáról és gyártásuk felgyorsításáról is egyeztettek.

A francia küldöttség az aláírás előtt meglátogatta az ukrán légvédelmi erők harci állásait, ahol bemutatták számukra a francia gyártmányú SAMP/T, Mirage 2000 és Mistral rendszereket.

"A szankciók ellenére Oroszország továbbra is képes rakétákat és drónokat gyártani. Ezért elengedhetetlen a közös gyártás és a partnerekkel való szoros együttműködés Ukrajna és Európa védelmi képességeinek erősítéséhez" – hangsúlyozta Fedorov.

A január közepi és végi orosz rakétacsapások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai infrastruktúrában, és számos régióban vészleállításokhoz vezettek. A támadások több helyen a vízellátást és a fűtést is megbénították, miközben a hőmérséklet mínusz 20 °C alá süllyedt.

Jurij Ihnat, a légierő kommunikációs osztályának vezetője elmondta, hogy a légvédelmi rakéták hiánya miatt az ukrán rendszerek időnként tétlenül állnak az újabb orosz támadások közepette.

Légvédelmi rakétarendszereinknek, például a NASAMS-nak vagy az IRIS-T-nek egyszerűen nincs idejük újratölteni az ilyen tömeges támadások során

– magyarázta. Hozzátette: még ha a célpontok 80 százalékát sikerül is megsemmisíteni, a fennmaradó 20 százalék is hatalmas károkat okoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

