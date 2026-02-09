Videón az ukrán csodafegyver: percek alatt megtisztítja az aknamezőket, de más célra is bevethető

A házi fejlesztésű UGV egy fegyveres erők által már régóta alkalmazott módszerrel fogja felszámolni az aknamezőket:
egy speciális, több méter hosszú zsinórszerű töltetet lő ki, ami aránylag nagy területet képes megtisztítani.
Here, a Sirko ground robot can be seen clearing safe passages through mined fields for both infantry and vehicles. The Allies of Steel fundraiser supports the acquisition of robots just like this one.https://t.co/BYPL2PpghH pic.twitter.com/8JhZbmQMNl https://t.co/BYPL2PpghH— UNITED24 (@U24_gov_ua) February 8, 2026
Az orosz-ukrán háború során a hasonló elven működő, de jóval nagyobb szovjet UR-77 Meteorit aknamentesítők már többször előkerültek, így Kijevnek van tapasztalata a technológiában.
Bár hivatalosan nem tüzérségi eszköznek tervezték, a Meteoritok a háború során elég gyakran ellenséges állások ellen lettek bevetve. A töltet elég komoly pusztításra képes, ugyanakkor hatótávolsága nem éppen nagy. Könnyen elképzelhető, hogy az egyébként ránézésre relatíve olcsónak tűnő Szirko is fog hasonló "munkát" végezni, ha beindul a sorozatgyártás.
Címlapkép forrása: Mil.ru via Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció, két orosz UR-77 Meteorit látható rajta.
