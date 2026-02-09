  • Megjelenítés
Videón az ukrán csodafegyver: percek alatt megtisztítja az aknamezőket, de más célra is bevethető
Videón az ukrán csodafegyver: percek alatt megtisztítja az aknamezőket, de más célra is bevethető

Portfolio
A napokban jelentek meg az első videók az ukránok legújabb szárazföldi drónjáról (UGV), a Szirkoról. Az apró jármű egyedi feladatra lett tervezve: aknamezőket fog felszámolni.

A házi fejlesztésű UGV egy fegyveres erők által már régóta alkalmazott módszerrel fogja felszámolni az aknamezőket:

egy speciális, több méter hosszú zsinórszerű töltetet lő ki, ami aránylag nagy területet képes megtisztítani.

Az orosz-ukrán háború során a hasonló elven működő, de jóval nagyobb szovjet UR-77 Meteorit aknamentesítők már többször előkerültek, így Kijevnek van tapasztalata a technológiában.

Bár hivatalosan nem tüzérségi eszköznek tervezték, a Meteoritok a háború során elég gyakran ellenséges állások ellen lettek bevetve. A töltet elég komoly pusztításra képes, ugyanakkor hatótávolsága nem éppen nagy. Könnyen elképzelhető, hogy az egyébként ránézésre relatíve olcsónak tűnő Szirko is fog hasonló "munkát" végezni, ha beindul a sorozatgyártás.

Címlapkép forrása: Mil.ru via Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció, két orosz UR-77 Meteorit látható rajta.

