Beleszólna az EU nagyágyúja az orosz-ukrán béketárgyalásokba: "Nekünk is vannak feltételeink!"

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kedden közölte, javaslatcsomagot fog bemutatni arról, hogy Európának milyen engedményeket kellene követelnie Oroszországtól az ukrajnai háború lezárásáért cserébe - írja a Reuters.

A tárgyalóasztalnál mindenkinek – beleértve az oroszokat és az amerikaiakat is – meg kell értenie, hogy a békemegállapodáshoz az európaiak beleegyezése is elengedhetetlen

- hangsúlyozta Kallas a brüsszeli sajtótájékoztatóján.

A volt észt miniszterelnök hozzátette:

Nekünk is vannak feltételeink. Ezeket azonban nem az ukránokkal szemben kell megfogalmaznunk, akikre már eddig is hatalmas nyomás nehezedett, hanem az orosz féllel szemben.

