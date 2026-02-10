Ébresztőt fújt Európának a nagyhatalom vezetője: muszáj beszélni Putyinnal, ez önbecsülés kérdése!

Az elmúlt hónapokban a háború új szakaszába léptünk

- szögezte le Macron, aki úgy látja, két dolog váltotta ki ezt. "Először is eljutottunk arra a pontra, amikor ez a felőrlő háború a végső stádiumába ért, vagyis mindkét oldalon olyan mértékűek a veszteségek és a kimerültség, hogy jogosan merül fel a kérdés: hogyan lehet lezárni ezt a háborút" - magyarázta a francia elnök. A másik indok szerinte az, hogy az Egyesült Államok nyílt szándékában áll a harcok leállítása.

Az én gondolatmenetem nagyon egyszerű: valóban másokra akarjuk delegálni erről a vitát? A földrajzi helyzetünk nem fog megváltozni – akár kedveljük Oroszországot, akár nem, Oroszország holnap is ott lesz. Szó szerint a szomszédunkban van

- vélekedett Macron. Az államfő szerint

ezért fontos, hogy újra strukturált európai párbeszédet kezdjünk az oroszokkal, nem naivan, nem nyomást gyakorolva az ukránokra, de úgy is, hogy ebben a vitában ne legyünk harmadik felektől függők.

Mint hozzátette:

Ezért javasoltam több európai kollégámnak is a párbeszéd újraindítását. Néhányuk számára még túl korai volt diplomáciai tanácsadókat küldeni, ahogyan mi tettük.

A német lap azon kérdésére, hogy akkor ő maga tárgyalna-e Vlagyimir Putyinnal, Macron azt felelte:

Technikai szinten helyreállítottuk a kommunikációs csatornákat.

Macron ugyanakkor azt szeretné,

"ha ezt ezután megosztanánk európai partnereinkkel, és egy jól szervezett európai megközelítést alakítanánk ki."

Szerinte nem ülhetnek túl sokan tárgyalóasztalnál, "hanem világos felhatalmazásra és egyértelmű képviseletre van szükség." Mint elmondta, még kiderül, hogy pontosan hogyan szervezik meg, "de lehetségesnek kell lennie, hogy újra párbeszédet folytassunk Oroszországgal."

Mert azon a napon, amikor béke lesz, ez a béke Európát is érinteni fogja. Ismét kérdezem: valóban azt szeretnék, hogy amerikai nagykövetek és megbízottak az Önök nevében, Európa nevében tárgyaljanak Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontjáról? Nem, sajnálom. Ez önbecsülés kérdése. Az önbecsülés jó dolog, szükségünk van rá. Nem szabad félnünk attól, hogy önmagunk legyünk. Ez Európa érdeke

- fogalmazott a francia elnök.

Címlapkép forrása: MTI