  • Megjelenítés
Ébresztőt fújt Európának a nagyhatalom vezetője: muszáj beszélni Putyinnal, ez önbecsülés kérdése!
Globál

Ébresztőt fújt Európának a nagyhatalom vezetője: muszáj beszélni Putyinnal, ez önbecsülés kérdése!

Portfolio
Emmanuel Macron francia elnök a német Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában kijelentette: Európának ismét strukturált párbeszédet kell folytatnia Oroszországgal, ugyanis a kontinens érdeke és "önbecsülés kérdése", hogy ne amerikai diplomaták tárgyaljanak a nevünkben az orosz-ukrán háború rendezéséről. Mint korábban megírtuk, Macron egyik magas rangú diplomatája nemrég Moszkvában egyeztetett a Kreml képviselőivel.

Az elmúlt hónapokban a háború új szakaszába léptünk

- szögezte le Macron, aki úgy látja, két dolog váltotta ki ezt. "Először is eljutottunk arra a pontra, amikor ez a felőrlő háború a végső stádiumába ért, vagyis mindkét oldalon olyan mértékűek a veszteségek és a kimerültség, hogy jogosan merül fel a kérdés: hogyan lehet lezárni ezt a háborút" - magyarázta a francia elnök. A másik indok szerinte az, hogy az Egyesült Államok nyílt szándékában áll a harcok leállítása.

Az én gondolatmenetem nagyon egyszerű: valóban másokra akarjuk delegálni erről a vitát? A földrajzi helyzetünk nem fog megváltozni – akár kedveljük Oroszországot, akár nem, Oroszország holnap is ott lesz. Szó szerint a szomszédunkban van

- vélekedett Macron. Az államfő szerint

Még több Globál

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Váratlan ultimátumot adott Donald Trump: befenyítette Amerika szövetségesét - 6,4 milliárd dolláros projekt borulhat

Súlyos incidensek buktak ki: a PLA J-16-os vadászgépei rakétákat indítottak, tüzelőállásba helyezkedtek

ezért fontos, hogy újra strukturált európai párbeszédet kezdjünk az oroszokkal, nem naivan, nem nyomást gyakorolva az ukránokra, de úgy is, hogy ebben a vitában ne legyünk harmadik felektől függők.

Mint hozzátette:

Ezért javasoltam több európai kollégámnak is a párbeszéd újraindítását. Néhányuk számára még túl korai volt diplomáciai tanácsadókat küldeni, ahogyan mi tettük.

A német lap azon kérdésére, hogy akkor ő maga tárgyalna-e Vlagyimir Putyinnal, Macron azt felelte:

Technikai szinten helyreállítottuk a kommunikációs csatornákat.

Macron ugyanakkor azt szeretné,

"ha ezt ezután megosztanánk európai partnereinkkel, és egy jól szervezett európai megközelítést alakítanánk ki."

Szerinte nem ülhetnek túl sokan tárgyalóasztalnál, "hanem világos felhatalmazásra és egyértelmű képviseletre van szükség." Mint elmondta, még kiderül, hogy pontosan hogyan szervezik meg, "de lehetségesnek kell lennie, hogy újra párbeszédet folytassunk Oroszországgal."

Mert azon a napon, amikor béke lesz, ez a béke Európát is érinteni fogja. Ismét kérdezem: valóban azt szeretnék, hogy amerikai nagykövetek és megbízottak az Önök nevében, Európa nevében tárgyaljanak Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontjáról? Nem, sajnálom. Ez önbecsülés kérdése. Az önbecsülés jó dolog, szükségünk van rá. Nem szabad félnünk attól, hogy önmagunk legyünk. Ez Európa érdeke

- fogalmazott a francia elnök.

Kapcsolódó cikkünk

Trumppal játszatnák ki Orbán Viktort, hogy Ukrajna betegye a lábát a küszöbön az EU-ba

Kifakadt Európa erős embere: itt az idő, hogy világhatalommá váljon az EU – Íme a forradalom lépései

Nagy leleplezést tett Putyin fontos politikusa: lehet, hogy Amerika fordulatra készül

Egyetlen mondattal intézte el Macron Putyinnal kapcsolatos ötletét Merz: „ilyen béketárgyalásokat nem akarok”

Durván kiosztotta a francia elnököt Lavrov: szánalmas, amit Macron csinál

Titokban tárgyalni kezdett Oroszországgal Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml a pletykáról, érdekes választ adott Peszkov

Kiszivárgott: a háttérben meghúzódva titkos tárgyalásokat kezdett az európai nagyhatalom Vlagyimir Putyinnal

Macron kimondta: Európának szóba kell állnia Putyinnal

Beszélnie kellene Európának Putyinnal? Mély szakadék nyílt az európai nagyhatalmak között

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility