Kategorikusan tagad a NATO egyik legerősebb bástyája: nem volt közük
Kategorikusan tagad a NATO egyik legerősebb bástyája: nem volt közük "Oroszország Hősének" a lelövéséhez

MTI
|
Portfolio
Orosz dezinformáció, hogy a lengyel titkosszolgálatok részt vettek volna a Vlagyimir Alekszejev orosz tábornok elleni merényletkísérlet megszervezésében - jelentette ki Jaroslaw Strózyk, a lengyel katonai elhárítás (SKW) vezetője kedden.

Strózyk az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hétfői, az orosz tábornok elleni merénylet lengyel szálát is említő közleményére reagálva nyilatkozott a PAP lengyel hírügynökségnek. Az FSZB vádja szerint Ukrajna "a lengyel hírszerző szolgálatok segítségével" bérelte fel a merénylőt és Lengyelországban élő fiát 2025 augusztusában.

Strózyk azt is kommentálta, hogy az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) azzal vádolta a nyugati államokat, köztük Lengyelországot, hogy fehéroroszországi politikai fordulatra törekednek.

Az orosz szervek által kiadott ilyen nyilatkozatok

a dezinformációs tevékenység egyik jellemző példája

- jelentette ki Strózyk.

Úgy vélte: az orosz nyilatkozat "bizonyos válaszadásnak is tekinthető", és összefüggésbe hozható azzal, hogy a külföldi – sajtóértesülések szerint orosz és fehérorosz – hírszerzéssel folytatott együttműködés gyanúja miatt múlt héten őrizetbe vették a varsói védelmi minisztérium egyik civil dolgozóját.

Az orosz és a fehérorosz titkosszolgálatok "hamis állításai azonban elsősorban belpolitikai célokat szolgálnak", az orosz és a fehérorosz közvéleménynek szólnak - vélekedett Strózyk. Megjegyezte: nem lát semmi meglepőt abban, hogy az orosz hatóságok "ilyen narratívát használnak", de elgondoltatónak és nyugtalanítónak tartja, hogy

ez a retorika az olyan hivatalos, neves és elismert hírügynökségekbe is beszivároghat, mint amilyen a Reuters,

amely az Interfax orosz hírügynökségre hivatkozva szintén beszámolt az orosz nyilatkozatról.

A 64 éves Alekszejevre a múlt héten lőttek rá és súlyosan megsebesítették lakóházának lépcsőházában, a lift előtt.

A kórházban megműtötték és visszanyerte eszméletét. Alekszejev az orosz katonai hírszerző szolgálatnak, a GRU-nak a helyettes vezetője. A médiában megjelent hírek szerint ő szervezte meg a Wagner zsoldoscsoport tevékenységét Ukrajnában és irányította az orosz katonai hírszerzés tevékenységét Szíriában.

A gyanúsítottat, egy ukrán születésű orosz állampolgárt, akit Moszkva Ljubomir Korba néven azonosított, kihallgatták, miután Dubajban elfogták és átadták az orosz hatóságoknak - közölte az FSZB. A gyanúsított bűntársát, Viktor Vaszint is kihallgatták, Korba és Vaszin is "beismerte bűnösségét".

Ukrajna tagadja, hogy bármilyen szerepe lett volna a pénteki merényletkísérletben.

