Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak
Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak

Az amerikai hadsereg hétfőn újabb csapást mért egy feltételezett drogcsempész-hajóra a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban ketten meghaltak, egy ember túlélte – közölte az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága a CNN tudósítása szerint.

A parancsnokság közleménye szerint a Déli Lándzsa Közös Akciócsoport Francis L. Donovan tábornok utasítására hajtotta végre a "halálos kinetikus támadást" egy olyan csónak ellen, amelyet állításuk szerint "terroristaszervezetek" üzemeltettek. Az amerikai parti őrség értesítést kapott, hogy indítson mentőakciót a túlélő kimentésére, a mentési műveleteket pedig az ecuadori tengeri mentőközpont koordinálja.

A Trump-adminisztráció által elindított Déli Lándzsa hadművelet keretében

eddig legalább 121 drogcsempésznek beállított embert öltek meg az amerikaiak.

A Fehér Ház állítása szerint a cél a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.

A hétfői támadás az idei év harmadik, nyilvánosan ismert akciója. Januárban egy hasonló csapásban szintén ketten haltak meg, és egy ember túlélte.

A republikánus kormányzat eddig kevés bizonyítékot mutatott be arra, hogy az áldozatok valóban drogkartellekhez kötődtek volna, vagy hogy az érintett hajókon ténylegesen kábítószert szállítottak. A szeptemberben indult műveletek jogszerűségét a Kongresszusban is élénk figyelem kíséri.

Címlapkép forrása: MTI

