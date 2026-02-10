Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak

A parancsnokság közleménye szerint a Déli Lándzsa Közös Akciócsoport Francis L. Donovan tábornok utasítására hajtotta végre a "halálos kinetikus támadást" egy olyan csónak ellen, amelyet állításuk szerint "terroristaszervezetek" üzemeltettek. Az amerikai parti őrség értesítést kapott, hogy indítson mentőakciót a túlélő kimentésére, a mentési műveleteket pedig az ecuadori tengeri mentőközpont koordinálja.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy https://twitter.com/hashtag/SOUTHCOM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

A Trump-adminisztráció által elindított Déli Lándzsa hadművelet keretében

eddig legalább 121 drogcsempésznek beállított embert öltek meg az amerikaiak.

A Fehér Ház állítása szerint a cél a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.

A hétfői támadás az idei év harmadik, nyilvánosan ismert akciója. Januárban egy hasonló csapásban szintén ketten haltak meg, és egy ember túlélte.

A republikánus kormányzat eddig kevés bizonyítékot mutatott be arra, hogy az áldozatok valóban drogkartellekhez kötődtek volna, vagy hogy az érintett hajókon ténylegesen kábítószert szállítottak. A szeptemberben indult műveletek jogszerűségét a Kongresszusban is élénk figyelem kíséri.

