Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak

A parancsnokság közleménye szerint a Déli Lándzsa Közös Akciócsoport Francis L. Donovan tábornok utasítására hajtotta végre a "halálos kinetikus támadást" egy olyan csónak ellen, amelyet állításuk szerint "terroristaszervezetek" üzemeltettek. Az amerikai parti őrség értesítést kapott, hogy indítson mentőakciót a túlélő kimentésére, a mentési műveleteket pedig az ecuadori tengeri mentőközpont koordinálja.
On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy https://twitter.com/hashtag/SOUTHCOM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026
A Trump-adminisztráció által elindított Déli Lándzsa hadművelet keretében
eddig legalább 121 drogcsempésznek beállított embert öltek meg az amerikaiak.
A Fehér Ház állítása szerint a cél a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.
A hétfői támadás az idei év harmadik, nyilvánosan ismert akciója. Januárban egy hasonló csapásban szintén ketten haltak meg, és egy ember túlélte.
A republikánus kormányzat eddig kevés bizonyítékot mutatott be arra, hogy az áldozatok valóban drogkartellekhez kötődtek volna, vagy hogy az érintett hajókon ténylegesen kábítószert szállítottak. A szeptemberben indult műveletek jogszerűségét a Kongresszusban is élénk figyelem kíséri.
Címlapkép forrása: MTI
Paradigmaváltás történik a világ legértékesebb cégeinél - Ez a te befektetéseidet is érintheti
Változnak az üzleti modellek.
Epstein legfőbb bizalmasa elnöki kegyelem fejében vallomást tenne, de egyelőre hallgat Ghislaine Maxwell
Hétfői meghallgatásán alkotmányos jogaira hivatkozva tagadta meg a nyilatkozatot.
Hatott Trump szorítása: kritikus helyzetbe került egy egész ország
Messze még a fény az alagút végén.
Amerika kiadta a figyelmeztetést: ez a közelgő háború jele lehet
A kudarcba fulladt tárgyalás után jött a jelezés.
Kilenc energiavállalatról döntöttek: itt a Fitch bejelentése
Az MVM is a régióban vizsgált cégek között.
Trükkös áttöréssel próbálkoztak az oroszok, súlyos vereség lett a vége
Erre nem számítottak.
Nagy leleplezést tett Putyin fontos politikusa: lehet, hogy Amerika fordulatra készül
Szerinte ennek nem fognak örülni Kijevben.
Biotech céget vesz az amerikai gyógyszergyártó óriás: jöhet a génterápia
Cél, hogy a beteg szervezet maga gyártsa le az ellenanyagot.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.