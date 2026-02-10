Kiderült az igazság: a rákos esetek közel 40 százaléka elkerülhető lenne egyszerű változtatásokkal

Az eredmények arra utalnak, hogy
évente több millió, jelenleg halálos kimenetelű rákos megbetegedés lenne elkerülhető.
Ehhez célzott orvosi beavatkozásokra, életmódbeli változtatásokra, a munkahelyi kockázatok csökkentésére és a környezetszennyezés visszaszorítására lenne szükség.
Az elemzés szerint 2022-ben világszerte közel 19 millió új rákos esetet diagnosztizáltak.
Ezeknek mintegy 38 százaléka állt kapcsolatban harminc, elvileg módosítható kockázati tényezővel.
Ilyen többek között
- a dohányzás,
- az alkoholfogyasztás,
- a magas testtömegindex,
- az elégtelen testmozgás,
- a füstmentes dohánytermékek használata,
- a légszennyezés,
- az ultraibolya sugárzás,
- valamint különböző fertőzések és munkahelyi ártalmak.
A megelőzhető kockázati tényezők közül messze a dohányzás a legjelentősebb:
az összes rákos eset 15 százalékáért felel. Férfiaknál különösen magas a kockázat – körükben a dohányzás az új megbetegedések 23 százalékához járult hozzá.
A légszennyezés hatása jelentősen eltér régiónként. Kelet-Ázsiában például a női tüdőrákos esetek nagyjából 15 százalékáért tehető felelőssé, míg Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában a férfi tüdőrákos esetek körülbelül 20 százalékában játszik szerepet.
Az életmóddal összefüggő tényezők közül a második helyen az alkoholfogyasztás áll.
Az adatok szerint az új rákos esetek 3,2 százalékáért volt felelős, ami megközelítőleg 700 ezer megbetegedést jelent.
A fertőzések az új rákos esetek mintegy 10 százalékával hozhatók összefüggésbe. Nőknél a megelőzhető daganatos megbetegedések legnagyobb részéért a humán papillomavírus (HPV) felel, amely méhnyakrákot okozhat. Bár rendelkezésre áll hatékony védőoltás a HPV ellen, az átoltottság a világ számos térségében még mindig alacsony.
A gyomorrák elsősorban a férfiaknál gyakoribb. Kialakulása szorosan összefügg a dohányzással, valamint azokkal a fertőzésekkel, amelyek a zsúfoltságból, a nem megfelelő higiénés körülményekből és a tiszta ivóvízhez való korlátozott hozzáférésből erednek.
