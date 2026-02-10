  • Megjelenítés
Kiderült az igazság: a rákos esetek közel 40 százaléka elkerülhető lenne egyszerű változtatásokkal
Kiderült az igazság: a rákos esetek közel 40 százaléka elkerülhető lenne egyszerű változtatásokkal

Egy friss, a WHO által készített elemzés szerint a rákos megbetegedések több mint egyharmada megelőzhető lenne világszerte – elsősorban a tüdő-, gyomor- és méhnyakrák esetében - írta a Sciencealert.

Az eredmények arra utalnak, hogy

évente több millió, jelenleg halálos kimenetelű rákos megbetegedés lenne elkerülhető.

Ehhez célzott orvosi beavatkozásokra, életmódbeli változtatásokra, a munkahelyi kockázatok csökkentésére és a környezetszennyezés visszaszorítására lenne szükség.

Az elemzés szerint 2022-ben világszerte közel 19 millió új rákos esetet diagnosztizáltak.

Ezeknek mintegy 38 százaléka állt kapcsolatban harminc, elvileg módosítható kockázati tényezővel.

Ilyen többek között

  • a dohányzás,
  • az alkoholfogyasztás,
  • a magas testtömegindex,
  • az elégtelen testmozgás,
  • a füstmentes dohánytermékek használata,
  • a légszennyezés,
  • az ultraibolya sugárzás,
  • valamint különböző fertőzések és munkahelyi ártalmak.

A megelőzhető kockázati tényezők közül messze a dohányzás a legjelentősebb:

az összes rákos eset 15 százalékáért felel. Férfiaknál különösen magas a kockázat – körükben a dohányzás az új megbetegedések 23 százalékához járult hozzá.

A légszennyezés hatása jelentősen eltér régiónként. Kelet-Ázsiában például a női tüdőrákos esetek nagyjából 15 százalékáért tehető felelőssé, míg Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában a férfi tüdőrákos esetek körülbelül 20 százalékában játszik szerepet.

Az életmóddal összefüggő tényezők közül a második helyen az alkoholfogyasztás áll.

Az adatok szerint az új rákos esetek 3,2 százalékáért volt felelős, ami megközelítőleg 700 ezer megbetegedést jelent.

A fertőzések az új rákos esetek mintegy 10 százalékával hozhatók összefüggésbe. Nőknél a megelőzhető daganatos megbetegedések legnagyobb részéért a humán papillomavírus (HPV) felel, amely méhnyakrákot okozhat. Bár rendelkezésre áll hatékony védőoltás a HPV ellen, az átoltottság a világ számos térségében még mindig alacsony.

A gyomorrák elsősorban a férfiaknál gyakoribb. Kialakulása szorosan összefügg a dohányzással, valamint azokkal a fertőzésekkel, amelyek a zsúfoltságból, a nem megfelelő higiénés körülményekből és a tiszta ivóvízhez való korlátozott hozzáférésből erednek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

