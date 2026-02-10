  • Megjelenítés
Kiderült: egy olyan nagyhatalom is beszáll Ukrajna felfegyverzésébe, amely 8 ezer kilométerre van a fronttól
Kiderült: egy olyan nagyhatalom is beszáll Ukrajna felfegyverzésébe, amely 8 ezer kilométerre van a fronttól

Japán csatlakozik ahhoz a NATO-kezdeményezéshez, amely amerikai gyártmányú lőszerekkel és felszerelésekkel segíti Ukrajnát - adta hírül az NHK japán közszolgálati műsorszolgáltató az ukrán Ukrinform szerint.

Tokió már több NATO-tagállamot és magát Ukrajnát is tájékoztatta a tervről.

A NATO ázsiai partnereként számon tartott Japán várhatóan a közeljövőben hivatalosan is bejelenti csatlakozását a PURL-programhoz.

A hétvégén óriási választási győzelmet aratott Takaicsi Szanae jobboldali kormánya kizárólag nem halálos védelmi felszerelések beszerzését finanszírozza majd, például radarrendszereket és golyóálló mellényeket.

Egy NATO-tisztségviselő hangsúlyozta, hogy a nem halálos eszközök is létfontosságúak Ukrajna számára,

Japán részvétele pedig jelentős előrelépésnek számít.

A PURL-hoz eddig több mint húsz NATO-tagállam csatlakozott, valamint a védelmi szövetség két másik indo-csendes-óceáni partnere, Ausztrália és Új-Zéland.

Mark Rutte NATO-főtitkár korábban magabiztosságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a szövetségesek 2026-ban össze fogják gyűjteni a program finanszírozásához szükséges 15 milliárd dollárt.

