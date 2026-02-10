Tokió már több NATO-tagállamot és magát Ukrajnát is tájékoztatta a tervről.
A NATO ázsiai partnereként számon tartott Japán várhatóan a közeljövőben hivatalosan is bejelenti csatlakozását a PURL-programhoz.
A hétvégén óriási választási győzelmet aratott Takaicsi Szanae jobboldali kormánya kizárólag nem halálos védelmi felszerelések beszerzését finanszírozza majd, például radarrendszereket és golyóálló mellényeket.
Egy NATO-tisztségviselő hangsúlyozta, hogy a nem halálos eszközök is létfontosságúak Ukrajna számára,
Japán részvétele pedig jelentős előrelépésnek számít.
A PURL-hoz eddig több mint húsz NATO-tagállam csatlakozott, valamint a védelmi szövetség két másik indo-csendes-óceáni partnere, Ausztrália és Új-Zéland.
Mark Rutte NATO-főtitkár korábban magabiztosságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a szövetségesek 2026-ban össze fogják gyűjteni a program finanszírozásához szükséges 15 milliárd dollárt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült: egy olyan nagyhatalom is beszáll Ukrajna felfegyverzésébe, amely 8 ezer kilométerre van a fronttól
Hamarosan hivatalosan is bejelentik.
Roche: Magyarországnak lehetősége nyílhat egy dedikált egészségügyi minisztérium létrehozására
Dr. Peter Ahnesorg-ot, a Roche Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
Váratlan lemondás rázta fel a francia elitet: megelőző csapást mérhetnek a populistákra
Macron ölébe hullott a páratlan lehetőség.
Csúnyán visszaestek a Gucci értékesítései - Mi folyik itt?
Nem olyan éve volt a divatóriásnak, amit szeretett volna.
Súlyos kutatás került nyilvánosságra: rejtett kór pusztít, a rossz alvás ordító jel
Több százezer ember érintett.
Újabb helyen lesz elérhető a digitális aláírás a magyaroknak
Új funkció élesedik.
Ébresztőt fújt Európának a nagyhatalom vezetője: muszáj beszélni Putyinnal, ez önbecsülés kérdése!
Nem bízná kizárólag az amerikaiakra a háború utáni rendezést.
Újabb szektor kaphat mentőövet a kormánytól
3 ezer egységről van szó.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?