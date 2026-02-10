Kifakadt Európa erős embere: itt az idő, hogy világhatalommá váljon az EU – Íme a forradalom lépései

Macron közölte, hogy a versenyképességről szóló e heti csúcstalálkozón arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy
használják ki a "grönlandi pillanatot" – azt a felismerést, hogy Európa fenyegetés alatt áll.
Szerinte most kell felgyorsítani a régóta halogatott gazdasági reformokat, és csökkenteni az EU függőségét az Egyesült Államoktól és Kínától.
Kereskedelmi téren itt van a kínai cunami, az amerikai oldalon pedig ott az egyik percről a másikra változó instabilitás. Ez a két válság együttesen mélyreható sokkot, törést okoz az európaiak számára
- mondta Macron, majd hozzátette: "Arra akartam rámutatni, hogy amikor egy válság tetőzése után némi megkönnyebbülés következik, nem szabad hátradőlni, és azt hinni, hogy végleg vége. Ez nem igaz, mert az instabilitás ma már tartóssá vált."
Macron hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnökkel szemben "mindig tisztelettudó és kiszámítható", de "nem gyenge".
Amikor egyértelmű agresszióról van szó, szerintem nem meghajolnunk kell vagy megegyezésre törekednünk. Ezt a stratégiát hónapokig próbáltuk, és nem működik
- fejtette ki a francia elnök.
Szavai szerint Európa ma egy olyan Trump-kormányzattal áll szemben, amely
"nyíltan Európa-ellenes", "megvetéssel tekint" az EU-ra, és "a széthullását kívánja".
Mindeközben elárasztják az EU-t az olcsó kínai termékek, ezért a francia elnök arra sürgette uniós partnereit, hogy vezessenek be egy európai termékeket előnyben részesítő preferenciapolitikát, amely a stratégiai ágazatokban – például az elektromos járművek, a megújuló energia és a vegyipar területén – az uniós vállalatokat és technológiákat favorizálja.
Macron emellett ismét felszólította az EU-t, hogy
vállaljon jelentős mértékű közös adósságot
három kiemelt innovációs terület – a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika, az energiaátállás, valamint a védelempolitika – beruházásainak finanszírozása érdekében, hogy a blokk valódi globális gazdasági hatalommá válhasson.
A francia elnök szerint nem zárult le a grönlandi válság sem, amikor Trump büntetővámokkal fenyegette azokat az európai országokat, amelyek ellenezték, hogy az USA megszerezze Dániától a sarkvidéki sziget ellenőrzését. Macron arra is jóslatot tett, hogy az EU és a Trump-kormányzat az év hátralévő részében a technológiai szabályozás miatt fog összecsapni – ez olyan terület, ahol az EU régóta bosszantja az Egyesült Államokat szigorúbb adatvédelmi, gyűlöletbeszédre vonatkozó és digitális adózási szabályaival.
Hozzátette: a Trump-kormányzat vámokkal sújthatja az EU-t, ha a blokk a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt az amerikai technológiai vállalatok megregulázására használja. Az Egyesült Államok megtorló intézkedéseket alkalmazhat azokkal az uniós tagállamokkal szemben is – köztük Franciaországgal és Spanyolországgal –, amelyek betiltanák a közösségi médiát a gyermekek számára.
Ha az európaiak kimondják, hogy gyermekeink agya nem eladó, hogy gyermekeink érzelmeit nem szabad pénzzé tenniük a nagy amerikai vagy kínai platformoknak – az szuverenitás. És ez egy erős Európa
- hangsúlyozta Macron.
Az uniós vezetők csütörtökön Belgiumban ülnek össze, hogy előrelendítsék a versenyképesség javításáról és az egységes piac mélyebb integrációjáról szóló terveket. Macron támogatja az uniós szabályozás további egyszerűsítését, a blokkon belüli kereskedelem akadályainak lebontását és a kritikus inputok, illetve technológiák külföldi beszállítóktól való függőségének csökkentését.
Az egyeztetéseket azonban várhatóan uralni fogja az a régóta napirenden lévő francia törekvés, hogy az EU "vásárolj európait" politikával védje kulcsfontosságú iparágait.
Az Európai Bizottság e hónapban mutatja be az erre vonatkozó jogszabályjavaslatot.
Ma két olyan nagyhatalommal nézünk szembe, amelyek többé nem tartják be a Kereskedelmi Világszervezet szabályait
- mondta a francia elnök az Egyesült Államokra és Kínára utalva. "Ha tehát nem egyezünk meg abban, hogy védekezünk, és hogy helyreállítjuk a tisztességes kereskedelmi feltételeket, egyszerűen elsöpörnek minket."
Jóllehet Macron fokozottabb uniós védelmi együttműködésre szólított fel, beszámolók szerint a francia-német közös vadászgép-projekt az összeomlás szélére sodródott az érintett beszállítók – a Dassault Aviation és az Airbus – közötti rivalizálás miatt. A hónapok óta húzódó tárgyalások ellenére Macron és Friedrich Merz német kancellár nem tudott kompromisszumra jutni a közös vadászgép-fejlesztés irányításáról és a két vállalat közötti munkamegosztásról. Macron ugyanakkor cáfolta, hogy a projekt kudarcra lenne ítélve: a védelmi vállalatokat bírálta, amiért "manipulálják a rendszert", majd megígérte, hogy ismét beszél Merzcel a programról, mert "előre kell lépni."
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat
