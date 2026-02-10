Meglepő fordulat a fronton? Sikernek örülhetnek az ukránok – De van egy dolog, amiért nem bízhatják el magukat

Meg nem erősített beszámolók szerint az ukrán haderő az elmúlt napokban mintegy 44 négyzetkilométernyi területet foglalhatott vissza Pokrovszk irányában, miközben állítólag több szakaszt sikerült megtisztítania, és korlátozott ellentámadásokat hajtott végre.

Ennek ellenére nagyszabású ukrán ellentámadásra eddig nem került sor

- hangsúlyozza a közösségi médiában egy nyílt forráskódú hírszerzési információkból dolgozó katonai blogger.

In the Pokrovs'ke direction, over the past 5 days, Ukrainian forces have been carrying out clearing operations against lightly-manned Russian positions, as well as some larger counterattacks. Contrary to what I reported earlier, no large-scale counteroffensive is underway.In… pic.twitter.com/d7Jh7BcPrR https://t.co/d7Jh7BcPrR — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) February 10, 2026

Az elmúlt napok harci eseményeinek részletes beszámolója alapján északkeleten az ukrán csapatok jelentős gyalogos erőt vontak össze Oresztopil térségében. Innen dél felé nyomultak előre, és kiszorították az orosz egységeket gyengén megerősített állásaikból egészen Olekszijivkáig és Szosznivkáig. Szosznivkát a környező állásokkal együtt teljes egészében elfoglalták. Más rohamcsoportok megpróbáltak még délebbre előretörni, de Berezove északi részénél már kiépített orosz védelmi vonalakba ütköztek, és nem tudtak tovább haladni.

Nyugatabbra az ukrán erők a Vovcsa folyón kialakított hídfőjükből indultak dél felé, Tihe térségéből Olekszijivka irányába. Elfoglalták Vovcse települést, valamint három párhuzamos fasort és egy erdős vízmosást a folyótól nyugatra. Novoolekszandrivka irányába is támadást indítottak, de ennek eredményét egyelőre nem erősítették meg független források.

Délnyugaton az ukrán csapatok befejezték Ternuvate délkeleti részének megtisztítását, majd jelentős erősítést csoportosítottak át a térségbe. Ezekkel az alakulatokkal átkeltek a Hajcsur folyón, és

rátámadtak a Nove Zaporizzsja és Dobropillja környékén lévő orosz állásokra.

Néhány ukrán jármű valószínűleg elérte Dobropillja területét is, de egyelőre nem világos, hogy sikerült-e tartósan megvetniük a lábukat a településen. Keletebbre, Zlahoda irányában is folytak ukrán támadások, miközben az orosz erők továbbra is ostromolták az ukrán állásokat Nove Zaporizzsja északi részén.

Az ukránok emellett befejezték Pridorozsnye megtisztítását is, és állásokat foglaltak el a keletre húzódó vasút menti erdősávban. Vozdvizsivkából gépesített támadásokat indítottak Priluki irányába.

Néhány katonának sikerült kiszállnia Priluki északi peremén, de egyelőre nem tisztázott, hogy az ukrán erők tartósan meg tudtak-e kapaszkodni a faluban.

A milblogger összesítése alapján az elmúlt napokban Ukrajna összesen mintegy 44 négyzetkilométernyi területet szerzett vissza a front különböző szakaszain, és egy hét alatt öt települést foglalt vissza Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régióban. Ezek név szerint Ternuvate, Vovcse, Szosznivka, Sztaroukrajinka és Pridorozsnje.

A bevallottan ukránpárti katonai blogger ugyanakkor kiemeli:

a Priluki-Dobropillja térségében végrehajtott gépesített támadásokat leszámítva közel sem egy nagyszabású ukrán ellentámadásról beszélünk,

hanem egymást követő, összehangolt területtisztítási műveletekről, amelyek gyéren megszállt és gyengén megerősített orosz állások ellen irányultak.

