Váratlan időjárási fordulat: havazni kezdett Magyarországon!
Váratlan időjárási fordulat: havazni kezdett Magyarországon!

Ismét havazik Magyarországon: Budapest térségében és délkeleten is hóesésre lettek figyelmesek a helyi lakosok – írja az Időkép.

Budapest térségében és délkeleten is havazik, Szeged és Hódmezővásárhely térsége is fehérbe burkolózott – olvasható a portál jelentésében.

A weboldalon olvasható prognózis alapján az

időjárási jelenség nem fog sokáig tartani és a tartós, 4-5 fok körüli, napközbeni hőmérséklet miatt várhatóan nem is marad meg.

Címlapkép forrása: Portfolio / A CÍMLAPKÉP ILLUSZTRÁCIÓ.

