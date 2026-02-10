  • Megjelenítés
Váratlan ultimátumot adott Donald Trump: befenyítette Amerika szövetségesét - 6,4 milliárd dolláros projekt borulhat
Donald Trump amerikai elnök azt írta, hogy megakadályozza az Egyesült Államokat és Kanadát összekötő új nemzetközi híd megnyitását a két ország közötti kereskedelmi vitákra hivatkozva.

Az elnök hétfőn a Truth Social közösségi oldalon azt írta:

nem engedélyezi a Detroit-folyón átívelő Gordie Howe Nemzetközi Híd megnyitását, amíg az Egyesült Államok nem kap "teljes kompenzációt",

és Kanada nem kezeli az Egyesült Államokat "kellő méltányossággal és tisztelettel".

Nem fogom engedélyezni a híd megnyitását, amíg az Egyesült Államok nem kap teljes kártérítést mindazért, amit nekik adtunk"

- mutatott rá az elnök.

A kanadai kormány elvárja tőlem mint az Egyesült Államok elnökétől, hogy engedjem meg nekik, hogy kihasználják Amerikát!"

- írta Trump.

Szerinte a híd "legalább felének" amerikai tulajdonba kellene kerülnie, az erről szóló tárgyalások azonnal megkezdődnek - jelezte.

A hatsávos közúti forgalomra, valamint gyalogos- és kerékpáros-átkelésre tervezett híd a kanadai Ontario tartomány Windsor városát köti össze Detroittal, az amerikai Michigan államban. A beruházást Kanada finanszírozza, a költségeket útdíjakból kívánják fedezni. A projekt honlapja szerint a tulajdonjog Kanada és Michigan állam között oszlik meg, a fejlesztést felügyelő Windsor-Detroit hídkezelő hatóság pedig teljes egészében a kanadai kormány tulajdonában áll. A híd átadását 2026 elejére tervezik, a szükséges hatósági jóváhagyások lezárását követően. A beruházás 2018-ban indult, és a kanadai közszolgálati média szerint mintegy 6,4 milliárd kanadai dollárba (1500 milliárd forintba) került.

Trump bírálta Kanadát amiatt, hogy a projekt során nem amerikai - például acélipari - termékeket használtak fel, valamint kifogásolta a közelmúltban Kanada és Kína között létrejött kereskedelmi együttműködést is. A kereskedelmi megállapodás "fel fogja falni Kanadát" - írta.

