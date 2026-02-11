Budapestre jön a kínai külügyminiszter!

Szijjártó kiemelte, hogy ez már a 24. alkalom, hogy személyesen találkozik kínai kollégájával az elmúlt 11,5 esztendő során. A budapesti lesz a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása.
Legutóbb, amikor Yi Budapesten járt, akkor egy átfogó partnerségi megállapodás született a két ország között. Szjjártó szerint
most ennek a minden körülményre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségnek az eredményeit fogjuk áttekinteni a mai tárgyalásainkon.
A külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország érdeke a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi együttműködés erősítése, és hogy a 2025-ös adatokból az látszik, hogy a kínai cégek hozták a legtöbb beruházást Magyarországra.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor
