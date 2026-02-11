  • Megjelenítés
Budapestre jön a kínai külügyminiszter!
Budapestre jön a kínai külügyminiszter!

Portfolio
Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentése szerint a mai napon Budapestre érkezik Wang Yi, a Kínai Népköztársaság külügyminisztere, akivel a két ország közti stratégiai partnerség áttekintése lesz a téma.

Szijjártó kiemelte, hogy ez már a 24. alkalom, hogy személyesen találkozik kínai kollégájával az elmúlt 11,5 esztendő során. A budapesti lesz a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása.

Legutóbb, amikor Yi Budapesten járt, akkor egy átfogó partnerségi megállapodás született a két ország között. Szjjártó szerint

most ennek a minden körülményre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségnek az eredményeit fogjuk áttekinteni a mai tárgyalásainkon.

A külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország érdeke a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi együttműködés erősítése, és hogy a 2025-ös adatokból az látszik, hogy a kínai cégek hozták a legtöbb beruházást Magyarországra.

Újabb kínai összeszerelő üzem érkezik Magyarországra

