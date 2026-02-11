  • Megjelenítés
Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek - Ez csak egy dolgot jelenthet
Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek - Ez csak egy dolgot jelenthet

Hiperszonikus rakétákat lőtt ki az orosz haderő Nyugat-Ukrajnára, miután légi riadó volt MiG-31K típusú vadászgépek tevékenysége miatt – jelenti az RBK.

A rakétákat Lviv térségében észlelték,

a támadást a légvédelem állítólag elhárította.

Két rakéta lelövését jelentette az ukrán légierő.

Az orosz haderő Kinzsal típusú hiperszonikus rakétákat használt, a MiG-31K vadászgépeket jelenleg az orosz haderő szinte kizárólag Kinzsalok indítására használja a háborúban.

A célpont egyelőre nem ismert. Áldozatokról, okozott kárról egyelőre nincs semmilyen információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

