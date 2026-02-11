Oroszország nem hajlandó engedni azokból a célokból, melyek elérése végett elindult a „különleges katonai művelet;" történt is előrelépés a konfliktus tárgyalásos rendezése felé, de Európa és Ukrajna meg akarja akasztani a békés rendezést – ezt mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ cikke szerint.

Lavrov azt mondta: Oroszország készen áll az ukrajnai konfliktus „kompromisszumos” rendezésére, de nem hajlandó engedni néhány alapfeltételből, például az Oroszország biztonságát garantáló kritériumokból.

Amikor Európa és Kijev biztonsági garanciákról beszél, valójában Oroszország elleni garanciákról beszélnek, nem pedig olyan garanciákról, melyek Oroszország részvételét is magukba foglalják”

– mondta Lavrov.

Azt mondta: a „különleges művelet” (Ukrajna inváziója) céljai alapvetően változatlanok, és Oroszország a tárgyalások során is szem előtt tartja ezek megvalósítását.

Egyik ilyen célnak a Donbasz elfoglalását nevezte meg.

Arra is kitért, hogy szerinte Abu-Dzabiban sikerült eredményeket elérni a háromoldalú tárgyalások során, Oroszország viszont szándékosan nem teszi ezeket közzé. Beszélt arról is, hogy szerinte Ukrajna és Európa szándékosan próbálják „megerőszakolni” az Oroszország és Amerika közt kialakult (részleges) megállapodásokat.

Oroszország semmilyen 20 pontos dokumentumot nem kapott Ukrajnáról. Ezt már egy csomószor módosították. Most megint valami dokumentumot lobogtatnak 20 ponttal, amit mi soha nem láttunk, sem hivatalosan, sem nem hivatalosan. Közben már a médiába is kiszivárogtak egyes részei”

– mondta Lavrov.

"20 pontos dokumentum" alatt egy olyan béketervezetre utalt, melyet Amerika és Ukrajna tárgyalt le télen, kiindulva abból a tervezetből, melyet Oroszország ls Amerika tárgyalt le kora ősszel.

