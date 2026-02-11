  • Megjelenítés
Kiderült, miből nem hajlandó engedni Oroszország: Lavrov elmondta, mi a valódi cél Ukrajnában
Globál

Kiderült, miből nem hajlandó engedni Oroszország: Lavrov elmondta, mi a valódi cél Ukrajnában

Portfolio
Oroszország nem hajlandó engedni azokból a célokból, melyek elérése végett elindult a „különleges katonai művelet;" történt is előrelépés a konfliktus tárgyalásos rendezése felé, de Európa és Ukrajna meg akarja akasztani a békés rendezést – ezt mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ cikke szerint.

Lavrov azt mondta: Oroszország készen áll az ukrajnai konfliktus „kompromisszumos” rendezésére, de nem hajlandó engedni néhány alapfeltételből, például az Oroszország biztonságát garantáló kritériumokból.

Amikor Európa és Kijev biztonsági garanciákról beszél, valójában Oroszország elleni garanciákról beszélnek, nem pedig olyan garanciákról, melyek Oroszország részvételét is magukba foglalják”

– mondta Lavrov.

Azt mondta: a „különleges művelet” (Ukrajna inváziója) céljai alapvetően változatlanok, és Oroszország a tárgyalások során is szem előtt tartja ezek megvalósítását.

Még több Globál

Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Kiszivárogtak Zelenszkij sorsfordító tervei - Megszólalt az ukrán elnök, egyetlen feltételt szabott

Riasztó bejelentést tett a NATO-parancsnok: Oroszország tényleg bármikor támadhat - Ez lenne az invázió célja

Egyik ilyen célnak a Donbasz elfoglalását nevezte meg.

Arra is kitért, hogy szerinte Abu-Dzabiban sikerült eredményeket elérni a háromoldalú tárgyalások során, Oroszország viszont szándékosan nem teszi ezeket közzé. Beszélt arról is, hogy szerinte Ukrajna és Európa szándékosan próbálják „megerőszakolni” az Oroszország és Amerika közt kialakult (részleges) megállapodásokat.

Oroszország semmilyen 20 pontos dokumentumot nem kapott Ukrajnáról. Ezt már egy csomószor módosították. Most megint valami dokumentumot lobogtatnak 20 ponttal, amit mi soha nem láttunk, sem hivatalosan, sem nem hivatalosan. Közben már a médiába is kiszivárogtak egyes részei”

– mondta Lavrov.

"20 pontos dokumentum" alatt egy olyan béketervezetre utalt, melyet Amerika és Ukrajna tárgyalt le télen, kiindulva abból a tervezetből, melyet Oroszország ls Amerika tárgyalt le kora ősszel.

Kapcsolódó cikkünk

Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyre csúnyább a forint mai gyengülése a csúcsok után
Keresik az irányt a tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Kiderült az igazság: a rákos esetek közel 40 százaléka elkerülhető lenne egyszerű változtatásokkal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility