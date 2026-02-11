  • Megjelenítés
Kitakarták őket, de most lehullott a lepel: megdöbbentő fordulat a világszintűvé duzzadt pedofilbotrányban
Kitakarták őket, de most lehullott a lepel: megdöbbentő fordulat a világszintűvé duzzadt pedofilbotrányban

Ro Khanna demokrata párti képviselő (címlapképünkön) kedden a képviselőház üléstermében felolvasta annak a hat "gazdag és befolyásos férfinak" a nevét, akiket az amerikai igazságügyi minisztérium eredetileg kitakart a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein aktáiból - írja a CBS News.

A kaliforniai politikus nem tett konkrét bűncselekményről állítást, és a CBS szerint a részlegesen redaktált iratokban nincs konkrét utalás arra, hogy az érintettek törvénysértést követtek volna el. Khanna ugyanakkor élesen bírálta az igazságügyi tárcát, amiért szerinte

"látszólag minden ok nélkül" védte a nevüket,

amikor nyilvánosságra hozott több millió oldalnyi dokumentumot a 2008-ban elítélt Epsteinnel kapcsolatosan.

A hat személy között van

Népirtást emlegetett Donald Trump jobbkeze, de nem sokáig – Gyorsan kínos pálfordulás lett az egészből

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Súlyos számok jöttek: gyakorlatilag összeomlott Ukrajna katonai támogatása

  • Leslie Wexner milliárdos, a Victoria's Secret és az Abercrombie & Fitch ruhaneműmárkák anyavállalatának egykori első embere, aki korábban Epsteinre bízta vagyona kezelését. Az FBI látszólag Epstein bűntársaként tarthatta számon Wexnert, akiről eddig is köztudott volt, hogy közel állt a 2019-ben meghalt pénzemberhez. A New York Times tavalyi oknyomozása Epstein karrierjének egyik fellendítőjeként hivatkozott rá, aki hitelessé tette fényűző körökben.
  • Szultán Ahmed bin Szulajem, a dubaji székhelyű DP World logisztikai cég vezérigazgatója, amely 80 országban van jelen. A Guardian szerint Szulajem 2015-ben emailben számolt be egy szexuális élményéről Epsteinnek, és úgy tűnik, ő lehetett az, akinek a pedofíliával vádolt szexuális ragadozó azt írta egy levélben:

    Imádtam a kínzásos videót.

  • A harmadik név Nicola Caputo olasz politikusé, aki 2014 és 2019 között ült az Európai Parlamentben, majd ezután vezető közigazgatási pozíciót töltött be Campania régióban. Arról, hogy ő bizonyítottan bármilyen kapcsolatban állt volna Epsteinnel, nem tudni semmit.
  • A többi – eredetileg kitakart, de most napvilágra került – három név még kevésbé ismert: Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze és Leonic Leonov. Róluk tulajdonképpen semmit sem tudni.
Csúfos visszavonulót kellett fújnia, kicsúszott az irányítás Donald Trump kezéből – Béna kacsa lett belőle egy pillantás alatt?

Váratlant húzott Donald Trump, miután olajat öntöttek a botrány tüzére: "Nincs takargatnivalónk!"

Nem szabadul Donald Trump a sötét botrány árnyékából – Hiába került több ezer oldal napvilágra, a kérdések csak gyarapodnak

Felemás áttörést sikerült elérni az Epstein-botrányban, de még koránt sincs vége Trumpék kálváriájának

A demokrata Khanna hétfőn Thomas Massie republikánus képviselővel közösen kereste fel az igazságügyi minisztériumot, ahol

megtekinthették az Epstein-akták kitakarások nélküli változatát.

A kétpárti páros tavaly közösen terjesztette elő azt a törvényjavaslatot, amely az iratok közzétételére kényszerítette a tárcát. A Kongresszus által végül szinte egyhangúan elfogadott jogszabály kizárólag az áldozatok védelmében, illetve néhány kivételes esetben engedélyezte a redaktálást. A tárca korábban azért is célkeresztbe került, mert nem publikálta az összes iratot a törvényben előírt határidőig.

Ha mi két óra alatt hat férfit találtunk, akiket rejtegetnek, képzeljék el, hány embert fedezhetnek még a hárommillió akta között

- mondta Khanna kedden a Kongresszusban.

Todd Blanche amerikai igazságügyminiszter-helyettes hangsúlyozta: a minisztérium "nem rejteget semmit". A tárca szóvivője a CBS Newsnak azt mondta: a 3,5 millió oldalnyi anyag esetében

elkerülhetetlen, hogy bizonyos neveket tévedésből kitakarjanak, illetve tévedésből hagyjanak kitakarás nélkül.

Mint azt a Hill kifejti, Khanna azért a képviselőházi ülésteremben olvasta fel a hat nevet, mert ez bizonyos fokú védelmet biztosít számára arra az esetre, ha bármelyikőjük rágalmazási pert indítana a demokrata törvényhozó ellen. Az amerikai alkotmány mentességet ad a Kongresszus tagjainak az alól, hogy a törvényhozóként tett felszólalásaik miatt büntető- vagy polgári jogi felelősségre vonják őket.

Epstein legfőbb bizalmasa elnöki kegyelem fejében vallomást tenne, de egyelőre hallgat Ghislaine Maxwell

A szemeink előtt omlik össze az európai nagyhatalom? – Valódi Shakespeare-dráma folyik az elitet leleplező súlyos botrány után

Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Elkezdtek hullani a fejek az európai nagyhatalomban: lemondott a miniszterelnök legfőbb bizalmasa

A szemünk előtt bukik meg éppen az európai nagyhatalom vezetője? – Házkutatás volt a "sötétség hercegénél"

Európa-szerte hullik le a lepel a botrányba keveredett hatalmasokról: a gyanú árnyéka vetült a jövőbeli királynéra

Döbbenetes lejáratókampányt csináltak a sötét botrányból Európa erős embere ellen, de lefülelték őket

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Luke Johnson

