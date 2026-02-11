Kitakarták őket, de most lehullott a lepel: megdöbbentő fordulat a világszintűvé duzzadt pedofilbotrányban

A kaliforniai politikus nem tett konkrét bűncselekményről állítást, és a CBS szerint a részlegesen redaktált iratokban nincs konkrét utalás arra, hogy az érintettek törvénysértést követtek volna el. Khanna ugyanakkor élesen bírálta az igazságügyi tárcát, amiért szerinte

"látszólag minden ok nélkül" védte a nevüket,

amikor nyilvánosságra hozott több millió oldalnyi dokumentumot a 2008-ban elítélt Epsteinnel kapcsolatosan.

A hat személy között van

Leslie Wexner milliárdos, a Victoria's Secret és az Abercrombie & Fitch ruhaneműmárkák anyavállalatának egykori első embere, aki korábban Epsteinre bízta vagyona kezelését. Az FBI látszólag Epstein bűntársaként tarthatta számon Wexnert, akiről eddig is köztudott volt, hogy közel állt a 2019-ben meghalt pénzemberhez. A New York Times tavalyi oknyomozása Epstein karrierjének egyik fellendítőjeként hivatkozott rá, aki hitelessé tette fényűző körökben.

a dubaji székhelyű DP World logisztikai cég vezérigazgatója, amely 80 országban van jelen. A Guardian szerint Szulajem 2015-ben emailben számolt be egy szexuális élményéről Epsteinnek, és úgy tűnik, ő lehetett az, akinek a pedofíliával vádolt szexuális ragadozó azt írta egy levélben: A harmadik név Nicola Caputo olasz politikusé, aki 2014 és 2019 között ült az Európai Parlamentben, majd ezután vezető közigazgatási pozíciót töltött be Campania régióban. Arról, hogy ő bizonyítottan bármilyen kapcsolatban állt volna Epsteinnel, nem tudni semmit.

A demokrata Khanna hétfőn Thomas Massie republikánus képviselővel közösen kereste fel az igazságügyi minisztériumot, ahol

megtekinthették az Epstein-akták kitakarások nélküli változatát.

A kétpárti páros tavaly közösen terjesztette elő azt a törvényjavaslatot, amely az iratok közzétételére kényszerítette a tárcát. A Kongresszus által végül szinte egyhangúan elfogadott jogszabály kizárólag az áldozatok védelmében, illetve néhány kivételes esetben engedélyezte a redaktálást. A tárca korábban azért is célkeresztbe került, mert nem publikálta az összes iratot a törvényben előírt határidőig.

Ha mi két óra alatt hat férfit találtunk, akiket rejtegetnek, képzeljék el, hány embert fedezhetnek még a hárommillió akta között

- mondta Khanna kedden a Kongresszusban.

Todd Blanche amerikai igazságügyminiszter-helyettes hangsúlyozta: a minisztérium "nem rejteget semmit". A tárca szóvivője a CBS Newsnak azt mondta: a 3,5 millió oldalnyi anyag esetében

elkerülhetetlen, hogy bizonyos neveket tévedésből kitakarjanak, illetve tévedésből hagyjanak kitakarás nélkül.

Mint azt a Hill kifejti, Khanna azért a képviselőházi ülésteremben olvasta fel a hat nevet, mert ez bizonyos fokú védelmet biztosít számára arra az esetre, ha bármelyikőjük rágalmazási pert indítana a demokrata törvényhozó ellen. Az amerikai alkotmány mentességet ad a Kongresszus tagjainak az alól, hogy a törvényhozóként tett felszólalásaik miatt büntető- vagy polgári jogi felelősségre vonják őket.

