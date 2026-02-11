  • Megjelenítés
Kosztenko: nem ér véget a háború 2026-ban, az orosz fenyegetést csak egyetlen módon lehet kiiktatni
Globál

Kosztenko: nem ér véget a háború 2026-ban, az orosz fenyegetést csak egyetlen módon lehet kiiktatni

Portfolio
Roman Kosztenko, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára szerint nem reális, hogy 2026-ra véget érjen a háború. Úgy látja, hogy Oroszország nem mondott le stratégiai céljairól: Ukrajna elvágásáról a Fekete-tengertől és az ukrán identitás felszámolásáról. Ennek következtében csak egyetlen megoldást lát arra, hogy megszűnjön az orosz fenyegetés - számolt be a RBC-Ukraine az interjúról.

Kosztenko az RBC-Ukrainenak adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi tárgyalások hátrányosak Ukrajna számára, mert Moszkva diktálja a feltételeket. Oroszország nem egyszerűen a frontvonalak befagyasztását követeli, hanem gyakorlatilag ukrán területek átadását is, ami szerinte elfogadhatatlan.

A képviselő szerint Oroszországnak sikerült meggyőznie egyes partnereket a harctéri "sikereiről", miközben a valós helyzet egészen más képet mutat. Úgy véli, Moszkva tudatosan felnagyítja eredményeit, hogy nyomást gyakoroljon Kijevre és szövetségeseire.

Külön eszközként említette a téli időszakban végrehajtott csapásokat az energetikai infrastruktúra ellen. Kosztenko szerint ezek célja, hogy az orosz vezetés a fagy és az áramhiány révén kényszerítsen ki engedményeket Kijevtől.

Hangsúlyozta, hogy álláspontja nem a végtelen háború támogatása. Ő maga is békét akar, de nem az ukrán területeken élő emberek rovására. Úgy látja, bármilyen fegyverszünet, amely nem támaszkodik szilárd biztonsági garanciákra, csak arra ad lehetőséget az orosz félnek, hogy átcsoportosítsa erőit, és új, még erősebb támadást indítson.

Még több Globál

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Valaki nagyon meg akarta szerezni a Rafale vadászgép titkos információit - Kémet fogtak a gyártósoron, speciális eszközt használt

Aggódik Ukrajna: megjelent a fronton az UMPB-5, ez még a rettegett FAB-oknál is félelmetesebb lehet

Kosztenko szerint Oroszország fő követelése jelenleg Donbasz harc nélküli átadása, ám állítása szerint ehhez nincs elegendő erejük. Rámutatott, hogy 2025 folyamán az orosz erők a donyecki terület mindössze mintegy 16 százalékát foglalták el, miközben több százezer katonát vesztettek.

Kapcsolódó cikkünk

Megdöbbentő adat látott napvilágot: ekkora veszteséget még Oroszország sem képes elviselni

Szakértői becslések alapján ilyen ütem mellett önmagában a Donyecki terület teljes elfoglalásához is több mint két évre lenne szükségük.

A képviselő szerint a Kreml déli irányú terveket is dédelget: célja, hogy Ukrajnát teljesen elvágja a Fekete-tengertől. Ennek jeleként említette, hogy már most "odesszai vagy mikolajivi lakásokat" ígérnek az orosz katonáknak, mintha e városok elfoglalása eldöntött tény lenne.

Kosztenko felidézte: a Krím megszállása után az oroszok gyakorlatilag kiszorították az ukránokat a félszigetről, és ugyanezt a logikát követik más területeken is.

A háború 2026-os befejezésének esélyeit Kosztenko rendkívül csekélynek tartja.

Ha Ukrajna nem mond le területeiről, a harcok folytatódnak. Ha viszont feladja azokat, az szerinte legfeljebb rövid szünethez vezet, amely után minden elölről kezdődik. Úgy látja, az egyetlen reális forgatókönyv egy ún "fekete hattyú"-esemény (black swan):

belső felfordulás Oroszországban, vagy olyan mértékű veszteség, amelyből az orosz hadsereg már nem tud talpra állni.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán
Súlyos számok jöttek: gyakorlatilag összeomlott Ukrajna katonai támogatása
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility