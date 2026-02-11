Kosztenko: nem ér véget a háború 2026-ban, az orosz fenyegetést csak egyetlen módon lehet kiiktatni

Kosztenko az RBC-Ukrainenak adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi tárgyalások hátrányosak Ukrajna számára, mert Moszkva diktálja a feltételeket. Oroszország nem egyszerűen a frontvonalak befagyasztását követeli, hanem gyakorlatilag ukrán területek átadását is, ami szerinte elfogadhatatlan.

A képviselő szerint Oroszországnak sikerült meggyőznie egyes partnereket a harctéri "sikereiről", miközben a valós helyzet egészen más képet mutat. Úgy véli, Moszkva tudatosan felnagyítja eredményeit, hogy nyomást gyakoroljon Kijevre és szövetségeseire.

Külön eszközként említette a téli időszakban végrehajtott csapásokat az energetikai infrastruktúra ellen. Kosztenko szerint ezek célja, hogy az orosz vezetés a fagy és az áramhiány révén kényszerítsen ki engedményeket Kijevtől.

Hangsúlyozta, hogy álláspontja nem a végtelen háború támogatása. Ő maga is békét akar, de nem az ukrán területeken élő emberek rovására. Úgy látja, bármilyen fegyverszünet, amely nem támaszkodik szilárd biztonsági garanciákra, csak arra ad lehetőséget az orosz félnek, hogy átcsoportosítsa erőit, és új, még erősebb támadást indítson.

Kosztenko szerint Oroszország fő követelése jelenleg Donbasz harc nélküli átadása, ám állítása szerint ehhez nincs elegendő erejük. Rámutatott, hogy 2025 folyamán az orosz erők a donyecki terület mindössze mintegy 16 százalékát foglalták el, miközben több százezer katonát vesztettek.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 11. Megdöbbentő adat látott napvilágot: ekkora veszteséget még Oroszország sem képes elviselni

Szakértői becslések alapján ilyen ütem mellett önmagában a Donyecki terület teljes elfoglalásához is több mint két évre lenne szükségük.

A képviselő szerint a Kreml déli irányú terveket is dédelget: célja, hogy Ukrajnát teljesen elvágja a Fekete-tengertől. Ennek jeleként említette, hogy már most "odesszai vagy mikolajivi lakásokat" ígérnek az orosz katonáknak, mintha e városok elfoglalása eldöntött tény lenne.

Kosztenko felidézte: a Krím megszállása után az oroszok gyakorlatilag kiszorították az ukránokat a félszigetről, és ugyanezt a logikát követik más területeken is.

A háború 2026-os befejezésének esélyeit Kosztenko rendkívül csekélynek tartja.

Ha Ukrajna nem mond le területeiről, a harcok folytatódnak. Ha viszont feladja azokat, az szerinte legfeljebb rövid szünethez vezet, amely után minden elölről kezdődik. Úgy látja, az egyetlen reális forgatókönyv egy ún "fekete hattyú"-esemény (black swan):

belső felfordulás Oroszországban, vagy olyan mértékű veszteség, amelyből az orosz hadsereg már nem tud talpra állni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images