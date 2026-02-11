Megdöbbentő adat látott napvilágot: ekkora veszteséget még Oroszország sem képes elviselni

A NATO-tisztviselő kiemelte, hogy az orosz veszteségeken belül meglepően magasra emelkedett a halálos áldozatok aránya. Ezt elsősorban az orosz haderő elégtelen tábori egészségügyi ellátásával magyarázta.
A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja, a CSIS hasonló következtetésre jutott friss elemzésében. A kutatóintézet becslése szerint az orosz erők közel 1,2 millió embert veszítettek 2022 februárja óta, miközben csak korlátozott területi nyereséget értek el. Ez a második világháború óta a legnagyobb veszteség,
amelyet egyetlen nagyhatalom egyetlen fegyveres konfliktusban elszenvedett.
A CSIS adatai alapján 2025-ben havonta átlagosan 35 ezer orosz katona esett el vagy sebesült meg, az orosz támadás kezdete óta pedig összesen mintegy 315 ezren halhattak meg. Az orosz harctéri halottak száma több mint tizenhétszerese a szovjetek afganisztáni veszteségeinek, és mintegy tizenegyszerese az első és a második csecsen háború halálos áldozatainak.
Nyugati tisztviselők értékelése szerint 2025 januárjában
Oroszország mintegy 9 ezer fővel több katonát veszített, mint amennyit pótolni tudott.
Az ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov stratégiája az, hogy nyárra havi 50 ezerre növeljék az orosz veszteségek számát. Kijev számításai szerint ez megnehezítené Vlagyimir Putyin számára a csapatok pótlását egy újabb, általános mozgósítási hullám nélkül.
