  • Megjelenítés
Megdöbbentő adat látott napvilágot: ekkora veszteséget még Oroszország sem képes elviselni
Globál

Megdöbbentő adat látott napvilágot: ekkora veszteséget még Oroszország sem képes elviselni

Portfolio
Oroszország mintegy 1,3 millió katonát veszített (halott és sebesült egybevéve) az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta, állította egy magas rangú NATO-tisztviselő. Az adatok szerint csak 2025-ben körülbelül 400 ezer orosz katona esett el vagy sebesült meg - számolt be az United24Media és a Bloomberg.

A NATO-tisztviselő kiemelte, hogy az orosz veszteségeken belül meglepően magasra emelkedett a halálos áldozatok aránya. Ezt elsősorban az orosz haderő elégtelen tábori egészségügyi ellátásával magyarázta.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja, a CSIS hasonló következtetésre jutott friss elemzésében. A kutatóintézet becslése szerint az orosz erők közel 1,2 millió embert veszítettek 2022 februárja óta, miközben csak korlátozott területi nyereséget értek el. Ez a második világháború óta a legnagyobb veszteség,

amelyet egyetlen nagyhatalom egyetlen fegyveres konfliktusban elszenvedett.

A CSIS adatai alapján 2025-ben havonta átlagosan 35 ezer orosz katona esett el vagy sebesült meg, az orosz támadás kezdete óta pedig összesen mintegy 315 ezren halhattak meg. Az orosz harctéri halottak száma több mint tizenhétszerese a szovjetek afganisztáni veszteségeinek, és mintegy tizenegyszerese az első és a második csecsen háború halálos áldozatainak.

Még több Globál

Vadászgépek és hadihajók indulnak, kezdődik Sarkvidéki Őrszem program

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Szép csendben megkapta Ukrajna azt a katonai eszközt, amelyet az Egyesült Államok évekig nem mert odaadni

Nyugati tisztviselők értékelése szerint 2025 januárjában

Oroszország mintegy 9 ezer fővel több katonát veszített, mint amennyit pótolni tudott.

Az ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov stratégiája az, hogy nyárra havi 50 ezerre növeljék az orosz veszteségek számát. Kijev számításai szerint ez megnehezítené Vlagyimir Putyin számára a csapatok pótlását egy újabb, általános mozgósítási hullám nélkül.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán
Rekordgyorsasággal menekítik a pénzüket az ultragazdagok
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility