Megszólalt az elemző: a teljes átverésről szól Ukrajna legújabb ellentámadása
Portfolio
Bár több beszámoló is megjelent arról, hogy Ukrajna ellentámadást indított és területeket foglalt vissza Oroszországtól, az igazság valójában az, hogy a szürke zónában történtek összecsapások – állítja Clément Molin elemző.

Az ukrán ellentámadás és előrehaladás nagy része a szürke zónában történt, olyan falvak visszafoglalásával, amelyeket Oroszország még nem ellenőrzött teljes mértékben.

Ennek bizonyítására Clément Molin több térképet is megosztott. Az első képen a tüzérségi támadások és légicsapások célpontjai látszanak – Ternuvate és Andrijivka térségében elhanyagolható támadás történt, a valódi orosz csapások ennél keletebbre helyezkednek el. A második térképen egy ukrán- és egy oroszbarát térkép látható – itt is nagy eltérés mutatkozik, a kettő közötti terület az, amit valójában szürke zónának tekinthetünk.

Molin szerint az kétségkívül igaz, hogy Ukrajna több gépesített támadást is indított az elmúlt napokban, és bár elvesztett néhány páncélozott járművet, sikerült megtisztítania néhány falut a kontaktvonal mentén, valamint megszilárdítani az ellenőrzését a Haicsur folyó környékén található eredeti védelmi vonalánál.

De ezek közül egyik sem történt orosz ellenőrzés alatt álló területen, helyette inkább a szürke zónában.

Az alábbi térképen ezt próbálja bemutatni: a fehér vonal mögötti rész az orosz ellenőrzést, a piros vonal mögötti rész a stabil ukrán ellenőrzést jelenti. A kettő közötti szürke zónában vegyesen találhatóak orosz állások, ukrán védelmi pontok, valamint a térségben tevékenykedő, néhány fős felderítő- és szabotázscsoportok (DRG-k).

Amíg az ukrán erődítmények kitartanak a térségben, addig az a terület nem orosz.

Tehát ezek az akciók, amelyek sikerse ellentámadásként jelennek meg a médiában, inkább hasonlítanak tisztogató műveletekre – állítja Molin. Hozzátette azt is: az „ellentámadás” sikere leginkább annak köszönhető, hogy megszakadt az orosz csapatok Starlinken keresztüli összeköttetése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

