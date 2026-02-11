Megszólalt az elemző: a teljes átverésről szól Ukrajna legújabb ellentámadása

Az ukrán ellentámadás és előrehaladás nagy része a szürke zónában történt, olyan falvak visszafoglalásával, amelyeket Oroszország még nem ellenőrzött teljes mértékben.

Ennek bizonyítására Clément Molin több térképet is megosztott. Az első képen a tüzérségi támadások és légicsapások célpontjai látszanak – Ternuvate és Andrijivka térségében elhanyagolható támadás történt, a valódi orosz csapások ennél keletebbre helyezkednek el. A második térképen egy ukrán- és egy oroszbarát térkép látható – itt is nagy eltérés mutatkozik, a kettő közötti terület az, amit valójában szürke zónának tekinthetünk.

On these maps from @M0nstas, you can see the big difference on the definition of frontline from a pro-russian source and a pro-ukrainian source. pic.twitter.com/deQyl404SK https://twitter.com/M0nstas?ref_src=twsrc%5Etfw — Clément Molin (@clement_molin) February 10, 2026

Molin szerint az kétségkívül igaz, hogy Ukrajna több gépesített támadást is indított az elmúlt napokban, és bár elvesztett néhány páncélozott járművet, sikerült megtisztítania néhány falut a kontaktvonal mentén, valamint megszilárdítani az ellenőrzését a Haicsur folyó környékén található eredeti védelmi vonalánál.

De ezek közül egyik sem történt orosz ellenőrzés alatt álló területen, helyette inkább a szürke zónában.

Az alábbi térképen ezt próbálja bemutatni: a fehér vonal mögötti rész az orosz ellenőrzést, a piros vonal mögötti rész a stabil ukrán ellenőrzést jelenti. A kettő közötti szürke zónában vegyesen találhatóak orosz állások, ukrán védelmi pontok, valamint a térségben tevékenykedő, néhány fős felderítő- és szabotázscsoportok (DRG-k).

In the middle is what we call the grey zone. In this area, you can find russian positions, ukrainian positions, but mainly, we have ukrainian strongholds and russian DRGs that are walking behind as far as possible.As long as the stronghold holds, the area is not russian. pic.twitter.com/j7TmByl7aX https://t.co/j7TmByl7aX — Clément Molin (@clement_molin) February 10, 2026

Amíg az ukrán erődítmények kitartanak a térségben, addig az a terület nem orosz.

Tehát ezek az akciók, amelyek sikerse ellentámadásként jelennek meg a médiában, inkább hasonlítanak tisztogató műveletekre – állítja Molin. Hozzátette azt is: az „ellentámadás” sikere leginkább annak köszönhető, hogy megszakadt az orosz csapatok Starlinken keresztüli összeköttetése.

