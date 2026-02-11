  • Megjelenítés
Megtette a bejelentését Zelenszkij - Eldőlt az elnökválasztás kérdése Ukrajnában
Globál

Megtette a bejelentését Zelenszkij - Eldőlt az elnökválasztás kérdése Ukrajnában

MTI
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta: az újságból értesült először a Financial Times (FT) című brit lap azon értesüléséről, miszerint február 24-én bejelentené terveit egy elnökválasztás, illetve az ukrajnai rendezéshez kapcsolódó területi kérdésről szóló népszavazás megtartásáról.

Az ukrán államfő kijelentette, hogy minderről az FT-ből értesült először, és leszögezte, hogy akkor térhetnek rá a választások kérdésére, ha "megvan minden szükséges biztonsági garancia".

Mindig is azt mondtam, hogy a választások kérdését Ukrajna egyes partnerei vetik fel. Ukrajna maga soha nem hozta ezt fel, de kétségtelenül készek vagyunk a választásokra, ahogy mondtam, ezt egyszerű megcsinálni. Csináljatok tűzszünetet, és akkor lesznek választások

- idézte az államfőt az UNIAN ukrán hírügynökség. Az ukrán elnök hozzátette: az Egyesült Államok valóban felvetette a választások kérdését, ugyanakkor Washington továbbra sem köti össze a választásokat a biztonsági garanciák kérdésével.

Zelenszkij szót ejtett arról is, hogy Európának és az Egyesült Államoknak közös tárgyalási irányt kell képviselniük.

Még több Globál

Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán

Szivárognak a felvételek: alig négy kilométerre a határtól telepítették a félelmetes Oresnyik rakétát, ezúttal a NATO-val szomszédos országba

Donald Trump az izraeli miniszterelnökkel egyeztetett az iráni atomtárgyalásokról

Megemlítette azt is, hogy szerdán beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel, aki egyebek között tájékoztatta őt egyik tanácsadójának Moszkvában tett látogatásáról.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán
Megjött a figyelmeztetés, túlszaladt a forint - Most indulhat be a fordulat az árfolyamban
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility