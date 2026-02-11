  • Megjelenítés
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán

Az orosz erők nagy erőkkel nyomulnak előre az ukránok által 2022-ben visszafoglalt Liman térségében: az észak-donyecki város ostroma lényegében megkezdődött, az oroszok a környező falvak elfoglalásával akarják bekeríteni a települést. Közben nagyobb katonai műveletek zajlanak Kosztantynivka, Pokrovszk, Huljajpole térségében is. Közen orosz lapok és internetes OSINT-bloggerek arról írnak: kisebb ellentámadást indított az ukrán hadsereg a déli fronton - Kijev ezt nem erősítette meg egyelőre. Diplomáciai fronton egyelőre nem látszik áttörés: Moszkvából több, Amerikával szemben kritikus nyilatkozat is jött az elmúlt napokban. A nap folyamán megjelnetek a Kiel Institute adatai: ebből kiderül, hogy Ukrajna katonai támogatása 2022 előtti mélypontra süllyedt. Az FT közben információkat szerzett arról, hogy Zelenszkij elnök választásokat akar tartani Ukrajnában - erről a napokban érkezhet hivatalos bejelentés. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta: az újságból értesült először a Financial Times (FT) című brit lap azon értesüléséről, miszerint február 24-én bejelentené terveit egy elnökválasztás, illetve az ukrajnai rendezéshez kapcsolódó területi kérdésről szóló népszavazás megtartásáról.

Fehéroroszország az egykori Kricsav-6 katonai repülőtéren telepítette az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer elemeit - közölte a Militarnyi.

Franciaországban őrizetbe vettek egy munkást a Dassault repülőgépgyár cergy-i üzemében, mert felmerült a gyanú, hogy kémkedhetett a Rafale vadászgépek után - írta meg a Militarnyi.

Oroszország új, irányított légibomba-változatot fejlesztett ki, amely az ukrán fél szerint ellenáll az elektronikus zavarásnak, és akár 200 kilométeres távolságból is bevethető - számolt be az United24Media.

Roman Kosztenko, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára szerint nem reális, hogy 2026-ra véget érjen a háború. Úgy látja, hogy Oroszország nem mondott le stratégiai céljairól: Ukrajna elvágásáról a Fekete-tengertől és az ukrán identitás felszámolásáról. Ennek következtében csak egyetlen megoldást lát arra, hogy megszűnjön az orosz fenyegetés - számolt be a RBC-Ukraine az interjúról.

Oroszország mintegy 1,3 millió katonát veszített (halott és sebesült egybevéve) az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta, állította egy magas rangú NATO-tisztviselő. Az adatok szerint csak 2025-ben körülbelül 400 ezer orosz katona esett el vagy sebesült meg - számolt be az United24Media és a Bloomberg.

Bár a katonai eszköz biztosítását még az Egyesült Államok is sokáig megtagadta, most Spanyolország mégis átadott egy Lanza LTR-25-ös radart, amely jelentős előrelépést jelenthet az ukrán légvédelemnek - írta meg a Xataka spanyol portál.

Bár több beszámoló is megjelent arról, hogy Ukrajna ellentámadást indított és területeket foglalt vissza Oroszországtól, az igazság valójában az, hogy a szürke zónában történtek összecsapások – állítja Clément Molin elemző.

Pavel Durov, a Telegram milliárdos vezérigazgatója közölte, hogy ellenáll az orosz hatóságok azon törekvéseinek, amelyek a népszerű üzenetküldő elérésének korlátozásával a felhasználókat a Kreml által támogatott Max alkalmazás felé terelnék - számolt be a Bloomberg.

Nekifutnak a béketárgyalásokon az orosz-ukrán háború legnehezebb témájának a béketárgyalások következő fordulójában – mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott interjújában.

Az ukrán Elnöki Hivatalhoz közel álló források szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem tervezi bejelenteni a választásokat február 24-én – írja a Kyiv Independent.

Az európai ipar, különösen a vegyipar egyre nagyobb nyomás alá kerül a magas energiaárak, a kínai túlkapacitás és a gyenge kereslet mellett az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) drága karbonára miatt is, miközben az ágazat bezárásokról és tömeges munkahelyvesztésről számol be. Egy kiszivárgott bizottsági reformterv ugyan több ingyenes kvótát adna klímasemleges beruházásokért cserébe, de az iparági lobbi még nagyobb engedményeket és a határidők kitolását követeli, ami a klímapolitika hitelességét is érinti. Ursula von der Leyen antwerpeni beszédében a versenyképesség és dekarbonizáció összehangolását ígérte gyorsabb engedélyezéssel, keresletélénkítéssel és olcsóbb energiával. Eközben az Európai Bizottság elnöke az ETS eredményeit védve nagyobb tagállami visszaforgatást sürgetett az ipari átállás finanszírozására.

Egy év halasztást kapnak Ukrajnában a szerződésesek a mozgósítás alól

Az ukrán parlament elfogadta szerdán azt a törvényt, amely 12 hónapos halasztást biztosít a mozgósítás alól azoknak a 18 és 25 év közötti fiataloknak, akik a hadiállapot idején szerződés alapján szolgáltak.

(MTI)

Hiperszonikus rakétákat lőtt ki az orosz haderő Nyugat-Ukrajnára, miután légi riadó volt MiG-31K típusú vadászgépek tevékenysége miatt – jelenti az RBK.

Több ukrán blogger is megosztott egy videót, melyen Vlagyimir Putyin orosz elnök volt tanácsadója, Andrej Illarionov arról beszél, hogy szerinte négyszer is majdnem megverte az orosz hadsereget az ukrán haderő, de az Egyesült Államok vezetése Joe Biden irányítása alatt megakadályozta Oroszország stratégiai vereségét.

Megerősíti London Norvégia védelmét

Kétszeresére emeli Norvégiában állomásozó katonáinak számát Nagy-Britannia a sarkvidéki térséget érő orosz fenyegetés miatt - közölte szerdán John Healey brit védelmi miniszter.

Healey a londoni védelmi tárca tájékoztatása szerint megállapodott a norvég kormánnyal arról, hogy három éven belül a jelenlegi ezerről kétezerre bővül a Norvégiába telepített brit katonai kontingens létszáma.

Emellett a brit fegyveres erők részt vesznek a "Sarkvidéki Őrszem" (Arctic Sentry) nevű NATO-műveletben is, amelynek részletes katonai tervezése már zajlik az atlanti szövetségen belül.

John Healey a bejelentésekhez fűzött szerdai nyilatkozatában kiemelte: a hidegháború óta nem volt tapasztalható a jelenlegihez mérhető fenyegetettség Oroszország részéről az északi-sarki térségben.

A brit védelmi miniszter szerint Moszkva gyors ütemben növeli katonai jelenlétét ebben a régióban, beleértve a Szovjetunió által a hidegháború idején használt régi katonai támaszpontok újbóli megnyitását is.

A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők az idén két nagyszabású sarkvidéki hadgyakorlaton is vezető szerepet töltenek be.

A Cold Response nevű, májusi NATO-gyakorlatra a brit királyi tengerészgyalogság 1500 különlegesen kiképzett kommandósa települ Norvégiába.

Ez a hadgyakorlat Finnországra és Svédországra is kiterjed, és elsődleges célja a stratégiai fontosságú helyszínek védelmének erősítése a fjordokban és a hegyvidékeken.

(MTI)

Ukrán és orosz lapok arról írnak: a kijevi vezetés fontolóra vette, hogy békedelegációt küldenek Moszkvába, hogy felgyorsítsák ezzel a háború lezárásáról szóló tárgyalások menetét.

Sikeres ellentámadást hajtott végre az ukrán hadsereg

Zaporizzsja megyében visszafoglalták Koszivceve települést az ukrán 33-as rohamdandár katonái - jelenti az ukrán katonai vezérkar.

(RBK)

A brit Financial Times ma megírta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök választásokat és a békeszerződésről szóló népszavazást akar tartani Ukrajnában. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ma délelőtt kommentálta a fejleményt.

A németországi kieli Világgazdasági Intézet (Kiel Intézet) friss elemzése szerint 2024-ben az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta példátlanul alacsony szintre esett vissza az Ukrajnának nyújtott nemzetközi katonai támogatás. Az elsősorban európai országoktól érkező segélyek összege 36 milliárd euró volt, ami 14 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, ugyanakkor még így is elegendőnek bizonyult a kelet-európai ország teljes összeomlásának elkerüléséhez.

Oroszország legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-termelője, a Novatek közölte, hogy 2024-ben több mint 60 százalékkal, 183 milliárd rubelre (körülbelül 2,37 milliárd dollárra) esett a nettó nyeresége.

Az orosz hadsereg ma megölt egy egész családot és felrobbantott egy kórházat, ez világos jele annak, hogy Moszkva nem akar békét - mondta el ma reggel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta a Financial Times értesüléseit, melyek szerint választásokat fog bejelenteni két hét múlva az ukrán vezető.

Oroszország nem hajlandó engedni azokból a célokból, melyek elérése végett elindult a „különleges katonai művelet;" történt is előrelépés a konfliktus tárgyalásos rendezése felé, de Európa és Ukrajna meg akarja akasztani a békés rendezést – ezt mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ cikke szerint.

126 szárazföldi összecsapás volt a fronton az orosz és ukrán hadsereg katonái közt - a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk - olvasható az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentésében.

(UNN)

Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése: 129 drónt indított Oroszország Ukrajna területe ellen, ebből 112-t sikerült lelőni, mielőtt célba érnek.

(UNN)

Norvégia vezérkari főnöke szerint az országnak azzal a forgatókönyvvel is számolnia kell, hogy Oroszország a Kola-félszigeten lévő nukleáris arzenálja védelmében akár norvég területet is megpróbálhat elfoglalni - tudósított a The Guardian.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan bejelenti: elnökválasztás lesz Ukrajnában, a lakosság pedig szavazhat arról, elfogadják-e a háborút lezáró béketervet – tudta meg a Financial Times.

Felfedte Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-küldötte, mely országok vásárolják a legtöbb amerikai fegyvert Ukrajnának.

Az Egyesült Államok olyan intézkedést vezetett be Oroszországgal szemben, amely teljességgel elfogadhatatlan – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ szerint.

Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt tekinthető meg:

Kapcsolódó cikkünk

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images

