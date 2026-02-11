Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán

Kétszeresére emeli Norvégiában állomásozó katonáinak számát Nagy-Britannia a sarkvidéki térséget érő orosz fenyegetés miatt - közölte szerdán John Healey brit védelmi miniszter.

Healey a londoni védelmi tárca tájékoztatása szerint megállapodott a norvég kormánnyal arról, hogy három éven belül a jelenlegi ezerről kétezerre bővül a Norvégiába telepített brit katonai kontingens létszáma.

Emellett a brit fegyveres erők részt vesznek a "Sarkvidéki Őrszem" (Arctic Sentry) nevű NATO-műveletben is, amelynek részletes katonai tervezése már zajlik az atlanti szövetségen belül.

John Healey a bejelentésekhez fűzött szerdai nyilatkozatában kiemelte: a hidegháború óta nem volt tapasztalható a jelenlegihez mérhető fenyegetettség Oroszország részéről az északi-sarki térségben.

A brit védelmi miniszter szerint Moszkva gyors ütemben növeli katonai jelenlétét ebben a régióban, beleértve a Szovjetunió által a hidegháború idején használt régi katonai támaszpontok újbóli megnyitását is.

A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők az idén két nagyszabású sarkvidéki hadgyakorlaton is vezető szerepet töltenek be.

A Cold Response nevű, májusi NATO-gyakorlatra a brit királyi tengerészgyalogság 1500 különlegesen kiképzett kommandósa települ Norvégiába.

Ez a hadgyakorlat Finnországra és Svédországra is kiterjed, és elsődleges célja a stratégiai fontosságú helyszínek védelmének erősítése a fjordokban és a hegyvidékeken.

(MTI)