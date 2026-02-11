Súlyos számok jöttek: gyakorlatilag összeomlott Ukrajna katonai támogatása

A németországi kieli Világgazdasági Intézet (Kiel Intézet) friss elemzése szerint 2024-ben az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta példátlanul alacsony szintre esett vissza az Ukrajnának nyújtott nemzetközi katonai támogatás. Az elsősorban európai országoktól érkező segélyek összege 36 milliárd euró volt, ami 14 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, ugyanakkor még így is elegendőnek bizonyult a kelet-európai ország teljes összeomlásának elkerüléséhez.

A gazdasági kutatásokra specializálódott német intézmény szerdán közzétett jelentése részletesen bemutatja a támogatási trendek alakulását. Az adatok szerint a tavalyi, 36 milliárd eurós katonai segélycsomag magában foglalja azt a 3,7 milliárd eurót is, amelyet a NATO által kezdeményezett PURL-fegyverbeszerzési program keretében folyósítottak. Ez az összeg többek között Patriot légvédelmi rendszerek és HIMARS rakétaindító rendszerek beszerzését tette lehetővé az ukrán hadsereg számára.

A kutatók külön kiemelik, hogy a 2024-es támogatási szint még a konfliktus kezdeti, 2022-es időszakában mért szintnél is alacsonyabb volt.

A visszaesés egyik fő oka az amerikai szerepvállalás drasztikus csökkenése. Míg 2022 és 2024 között a katonai segélyek csaknem fele az Egyesült Államokból érkezett, addig Donald Trump elnöki hivatalba lépése után az amerikai támogatás gyakorlatilag megszűnt.

Az európai államok a kieső amerikai forrásokat támogatásaik növelésével próbálták pótolni, ám a kontinensen belül jelentős egyenlőtlenségek figyelhetők meg. A jelentés adatai szerint a hadi segítség mintegy 95 százalékát nyugat- és észak-európai országok biztosítják. Az észak-európai államok a tavaly nyújtott támogatások 33 százalékát adták, míg a dél-európai országok mindössze 3 százalékkal járultak hozzá az összesített segélyekhez.

A Kiel Intézet elemzése pozitív fejleményként értékeli az ukrán védelmi ipar látványos bővülését.

Az ukrajnai hadiipari kapacitások 2022 óta mintegy harmincötszörösükre nőttek.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy Ukrajna nem rendelkezik elegendő pénzügyi forrással ahhoz, hogy ezeket a gyártókapacitásokat teljes mértékben ki tudja használni.

Ezt a problémát felismerve az európai országok egyre nagyobb arányban kötnek közvetlen szerződéseket az ukrán hadiipari vállalatokkal. A trend különösen a tavalyi év második felében erősödött fel. Ekkor rekordszintre, 22 százalékra emelkedett az Ukrajnának szánt összes hadi segélyen belül az ukrán üzemekben előállított fegyverek aránya.

(MTI nyomán)

