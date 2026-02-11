Súlyos számok jöttek: gyakorlatilag összeomlott Ukrajna katonai támogatása

A gazdasági kutatásokra specializálódott német intézmény szerdán közzétett jelentése részletesen bemutatja a támogatási trendek alakulását. Az adatok szerint a tavalyi, 36 milliárd eurós katonai segélycsomag magában foglalja azt a 3,7 milliárd eurót is, amelyet a NATO által kezdeményezett PURL-fegyverbeszerzési program keretében folyósítottak. Ez az összeg többek között Patriot légvédelmi rendszerek és HIMARS rakétaindító rendszerek beszerzését tette lehetővé az ukrán hadsereg számára.
A kutatók külön kiemelik, hogy a 2024-es támogatási szint még a konfliktus kezdeti, 2022-es időszakában mért szintnél is alacsonyabb volt.
A visszaesés egyik fő oka az amerikai szerepvállalás drasztikus csökkenése. Míg 2022 és 2024 között a katonai segélyek csaknem fele az Egyesült Államokból érkezett, addig Donald Trump elnöki hivatalba lépése után az amerikai támogatás gyakorlatilag megszűnt.
Az európai államok a kieső amerikai forrásokat támogatásaik növelésével próbálták pótolni, ám a kontinensen belül jelentős egyenlőtlenségek figyelhetők meg. A jelentés adatai szerint a hadi segítség mintegy 95 százalékát nyugat- és észak-európai országok biztosítják. Az észak-európai államok a tavaly nyújtott támogatások 33 százalékát adták, míg a dél-európai országok mindössze 3 százalékkal járultak hozzá az összesített segélyekhez.
A Kiel Intézet elemzése pozitív fejleményként értékeli az ukrán védelmi ipar látványos bővülését.
Az ukrajnai hadiipari kapacitások 2022 óta mintegy harmincötszörösükre nőttek.
A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy Ukrajna nem rendelkezik elegendő pénzügyi forrással ahhoz, hogy ezeket a gyártókapacitásokat teljes mértékben ki tudja használni.
Ezt a problémát felismerve az európai országok egyre nagyobb arányban kötnek közvetlen szerződéseket az ukrán hadiipari vállalatokkal. A trend különösen a tavalyi év második felében erősödött fel. Ekkor rekordszintre, 22 százalékra emelkedett az Ukrajnának szánt összes hadi segélyen belül az ukrán üzemekben előállított fegyverek aránya.
(MTI nyomán)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
