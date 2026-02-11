  • Megjelenítés
Szép csendben megkapta Ukrajna azt a katonai eszközt, amelyet az Egyesült Államok évekig nem mert odaadni
Szép csendben megkapta Ukrajna azt a katonai eszközt, amelyet az Egyesült Államok évekig nem mert odaadni

Bár hasonló katonai eszköz biztosítását az Egyesült Államok is sokáig megtagadta, most Spanyolország mégis átadott egy Lanza LTR-25-ös radart, amely jelentős előrelépést jelenthet az ukrán légvédelemnek - írta meg a Xataka spanyol portál.

A spanyol Lanza LTR-25 radar érkezése minőségi ugrást jelent az ukrán légvédelemben. A rendszer több mint 450 kilométeres távolságból képes azonosítani a fenyegetéseket, legyen szó drónokról, cirkálórakétákról, ballisztikus fegyverekről vagy akár lopakodó repülőgépekről. Az Indra által fejlesztett technológiát a NATO már alkalmazza. A Lanza kifejezetten alkalmas elektronikai hadviseléssel terhelt környezetben való működésre is, ellenáll a zavarásnak, és integráltan működik az európai légvédelmi eszközökkel.

Ukrajna gyakorlatilag azt kapta meg Spanyolországtól, amit hónapok óta hiába kért az Egyesült Államoktól:

valódi, nagy hatótávolságú érzékelő képességet, amely elegendő előrejelzési időt ad az orosz támadások elhárításához, vagy a reagáláshoz.

Washington korábban vonakodott bizonyos stratégiai szenzorok átadásától, Madrid lépése viszont alapjaiban változtatja meg az ukrán védelem mélységét. A NATO-integrációjának köszönhetően a már telepített Patriot, SAMP/T, IRIS-T és NASAMS rendszerek működése egyből összehangolható.

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

