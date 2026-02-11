Újabb nagyágyúról rántotta le a leplet az Epstein-botrány – Megdöbbentek és feljelentést tettek Párizsban

Amikor tudomást szereztem ezekről az információkról, megdöbbentem, és azt tettem, amit bárki a helyemben tett volna: feljelentést tettem az igazságszolgáltatásnál, elindítottam egy közigazgatási vizsgálatot, valamint egy fegyelmi eljárást
- mondta a miniszter az RTL kereskedelmi rádióban. A tárcavezető azt állítja, hogy ő maga is csak kedden értesült a diplomata érintettségéről, ami "személyesen felháborítja".
A miniszter szerint a felmerült cselekmények "nagyon súlyosak".
De megtiltom, hogy bárki azt sugallja, hogy ez beárnyékolná a külügyminisztérium munkatársait, (...) akiknek ehhez semmi közük
- tette hozzá, bár nem zárta ki, hogy más francia diplomaták is érintettek lehetnek.
Fabrice Aidan külügyi főtanácsos jelenleg személyes okokból fizetés nélküli szabadságon van
- jelezte Jean-Noël Barrot kedd este az X közösségi oldalon. Legutóbb az Engie energiaszolgáltatónál dolgozott, ahol azonnal felfüggesztették a sajtóban megjelent hírek miatt - közölte az energiacsoport az AFP hírügynökséggel.
Az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumok szerint Fabrice Aidan több éven át több tucat e-mailt váltott a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.
A neve több mint kétszáz alkalommal megtalálható a dokumentumokban.
A Mediapart tényfeltáró hírportál és a Radio France francia közrádió által feltárt adatok szerint Aidan "diplomáciai információkkal, szolgáltatásokkal vagy nemzetközi kapcsolataival" segítette Jeffrey Epsteint.
Ezekben a levelezésekben Aidan ENSZ-dokumentumokat és jelentéseket küldött közvetlenül Epsteinnek.
Az első nyilvántartott levelezésük 2010-re nyúlik vissza, amikor a diplomatát az ENSZ-be helyezték, ahol a norvég Terje Rod-Larsen tanácsadója volt. Rod-Larsen és felesége, Mona Juul ellen nyomozás indult Norvégiában "súlyos korrupcióban való bűnrészesség" és "súlyos korrupció" gyanúja miatt a Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolataik következményeként.
Az Epstein-dossziék közzététele "súlyos gyanúkat vet fel egyes személyek által elkövetett bűncselekményekről, de az európai országok, így Franciaország politikai közéletébe való beavatkozásokról is" - mondta a francia külügyminiszter az RTL-en.
Úgy tűnik számomra, hogy ezeknek a dokumentumoknak a bíróságokon van a helyük, nem pedig a közösségi médiában
- tette hozzá.
A Mediapart szerint az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) 2013-ban jelezte az ENSZ-nek, hogy nyomozás folyik, amely valószínűleg a francia diplomatát, Fabrice Aidant is érintette New Yorkban, pedofil és pornográf weboldalak látogatása miatt. A külügyi szóvivő elmondta a Mediapartnak, hogy mivel az amerikai igazságszolgáltatás akkoriban nem emelt vádat, Franciaországban sem indult eljárás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
