Videó: kulcsfontosságú rakétatesztet hajtott végre a nagyhatalom - Az egész világot megdöbbentette, milyen gyorsan éri utol Amerikát

Kína szerdán sikeresen hajtotta végre a Long March–10 hordozórakéta alacsony magasságú tesztrepülését a déli Hajnan szigetén fekvő Vencsang űrközpontban – közölte a Kínai Űrügynökség.

A teszt során a Mengcsou űrhajó a Long March–10 rakéta első fokozatának begyújtásával emelkedett a magasba. Körülbelül egy percnyi emelkedés után, mintegy 10 kilométeres magasságban az űrhajó végrehajtotta a kulcsfontosságú teszteket: a szervizmodul és a visszatérő modul szétválasztását, a hajtómű begyújtását, a helyzetszabályozást, valamint a menekülőtorony leválasztását.

A teszt során, amikor a visszatérő kapszula nagyjából 8 kilométeres magasságba ért, három ejtőernyő nyílt ki. Ezek a kapszula sebességét körülbelül 80 méter per másodpercről 10 méter per másodperc alá csökkentették, így az a kijelölt tengeri területen ért földet, pontosabban vizet.

A teszt számos újdonságot hozott Kína szempontjából: új rakétatípust, új űrhajót, új indítóállást és tengeri mentési műveleteket is kipróbáltak. A Long March–10 jelenleg Kína legnagyobb hordozórakétája. Ez jelenleg az egyetlen kínai rakéta, amely egyszerre képes személyzettel repülő űrhajót és holdszálló egységet is Hold körüli pályára juttatni.

A küldetés során a rakéta első fokozatán is teszteltek több kulcsfontosságú technológiát, köztük a nagy magasságú hajtómű-újraindítást és a lebegő begyújtást. A leszállási fázisban az első fokozat két hajtómű-újraindítást hajtott végre: egyet a röppálya korrekciójához, egyet pedig közvetlenül a leszállás előtt.

BREAKING : China successfully tests takeoff and vertical splashdown of the Long March-10 carrier rocket designed to carry Chinese astronauts to the Moon pic.twitter.com/dgrzwfTCGN https://t.co/dgrzwfTCGN — Latest in space (@latestinspace) February 11, 2026

A teszt mérföldkő Kína azon célja felé, hogy 2030-ra embert juttasson a Holdra.

