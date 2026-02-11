  • Megjelenítés
Videó: kulcsfontosságú rakétatesztet hajtott végre a nagyhatalom - Az egész világot megdöbbentette, milyen gyorsan éri utol Amerikát
Globál

Videó: kulcsfontosságú rakétatesztet hajtott végre a nagyhatalom - Az egész világot megdöbbentette, milyen gyorsan éri utol Amerikát

Portfolio
Kína sikeresen tesztelte a Long March–10 (Hosszú Menetelés) hordozórakéta és a Mengcsou űrhajó alacsony magasságú repülését, amely kulcsfontosságú lépés a 2030-ra tervezett holdraszállási program megvalósításában - közölte a Global Times.

Kína szerdán sikeresen hajtotta végre a Long March–10 hordozórakéta alacsony magasságú tesztrepülését a déli Hajnan szigetén fekvő Vencsang űrközpontban – közölte a Kínai Űrügynökség.

A teszt során a Mengcsou űrhajó a Long March–10 rakéta első fokozatának begyújtásával emelkedett a magasba. Körülbelül egy percnyi emelkedés után, mintegy 10 kilométeres magasságban az űrhajó végrehajtotta a kulcsfontosságú teszteket: a szervizmodul és a visszatérő modul szétválasztását, a hajtómű begyújtását, a helyzetszabályozást, valamint a menekülőtorony leválasztását.

A teszt során, amikor a visszatérő kapszula nagyjából 8 kilométeres magasságba ért, három ejtőernyő nyílt ki. Ezek a kapszula sebességét körülbelül 80 méter per másodpercről 10 méter per másodperc alá csökkentették, így az a kijelölt tengeri területen ért földet, pontosabban vizet.

A teszt számos újdonságot hozott Kína szempontjából: új rakétatípust, új űrhajót, új indítóállást és tengeri mentési műveleteket is kipróbáltak. A Long March–10 jelenleg Kína legnagyobb hordozórakétája. Ez jelenleg az egyetlen kínai rakéta, amely egyszerre képes személyzettel repülő űrhajót és holdszálló egységet is Hold körüli pályára juttatni.

Még több Globál

Vadászgépek és hadihajók indulnak, kezdődik Sarkvidéki Őrszem program

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Megdöbbentő adat látott napvilágot: ekkora veszteséget még Oroszország sem képes elviselni

A küldetés során a rakéta első fokozatán is teszteltek több kulcsfontosságú technológiát, köztük a nagy magasságú hajtómű-újraindítást és a lebegő begyújtást. A leszállási fázisban az első fokozat két hajtómű-újraindítást hajtott végre: egyet a röppálya korrekciójához, egyet pedig közvetlenül a leszállás előtt.

A teszt mérföldkő Kína azon célja felé, hogy 2030-ra embert juttasson a Holdra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán
Rekordgyorsasággal menekítik a pénzüket az ultragazdagok
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility